Шойгу сообщил о взятии под контроль крупного узла обороны ВСУ в Донбассе
За последние две недели союзные силы России, Донецкой и Луганской народных республик взяли под контроль крупный узел обороны украинских войск в Песках на Донбассе, эшелонированная оборона ВСУ взломана. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.
«За последние две недели Вооруженные силы России совместно с подразделениями народных милиций Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населённом пункте Пески. Взломана эшелонированная и подготовленная в инженерном отношении оборона националистов», – рассказал он.
В ходе отступления ВСУ оставили большое количество вооружения и раненых, которым была оказана помощь российскими медиками, добавил он.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о выходе на административные границы ЛНР.
10 августа глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы России совместно с подразделениями народной милиции ДНР и сил ЛНР освободили примерно половину всей территории республики.
24 августа министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран – участниц ШОС заявил, что замедление темпов наступления российских войск в ходе специальной военной операции на Украине носит осознанный характер и обусловлено стремлением избежать жертв среди мирных граждан. Спецоперация идет по плану, а ее задачи будут выполнены, подчеркнул министр.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса