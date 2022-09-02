Шойгу сообщил о взятии под контроль крупного узла обороны ВСУ в Донбассе

За последние две недели союзные силы России, Донецкой и Луганской народных республик взяли под контроль крупный узел обороны украинских войск в Песках на Донбассе, эшелонированная оборона ВСУ взломана. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.