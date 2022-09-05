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Путин сообщил об увеличении мировой популяции тигров на 40%

Ведомости

Число тигров на планете с 2010 г. выросло на 40%, сообщил президент России в видеообращении к участникам II Международного форума по сохранению тигра во Владивостоке, передает «Интерфакс».

«В мире с 2010 г. общее число этих исключительной красоты хищников выросло на 40%», – сказал он.

Численность амурских тигров при этом увеличилась за аналогичный период с 390 до 750, добавил президент. Для обеспечения будущего этого подвида необходимо решить несколько задач, включая организацию в нескольких тигриных заповедниках дополнительных охранных зон, подчеркнул он.

В ряде стран, включая Индию, Китай, Непал и Бутан, популяция тигров растет, однако в некоторых странах они по-прежнему остаются под угрозой исчезновения, в связи с чем необходимы укрепление международного сотрудничества и обмен успешным опытом, считает Путин. Так, партнеры из Казахстана используют российский опыт в своей программе по возвращению тигра в Центральную Азию, первые их них могут появиться там уже через три года, добавил президент.

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Первый Международный форум по проблемам, связанным с сохранением тигра на Земле, прошел в 2010 г. в Санкт-Петербурге, в ходе него на уровне глав правительств была принята Глобальная программа восстановления тигра, предусматривающая удвоение их численности в природе к 2022 году. В сентябре прошлого года Путин пообещал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву оказать республике помощь на правительственном и экспертном уровнях в восстановлении тигров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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