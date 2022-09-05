Путин сообщил об увеличении мировой популяции тигров на 40%
Число тигров на планете с 2010 г. выросло на 40%, сообщил президент России в видеообращении к участникам II Международного форума по сохранению тигра во Владивостоке, передает «Интерфакс».
«В мире с 2010 г. общее число этих исключительной красоты хищников выросло на 40%», – сказал он.
Численность амурских тигров при этом увеличилась за аналогичный период с 390 до 750, добавил президент. Для обеспечения будущего этого подвида необходимо решить несколько задач, включая организацию в нескольких тигриных заповедниках дополнительных охранных зон, подчеркнул он.
В ряде стран, включая Индию, Китай, Непал и Бутан, популяция тигров растет, однако в некоторых странах они по-прежнему остаются под угрозой исчезновения, в связи с чем необходимы укрепление международного сотрудничества и обмен успешным опытом, считает Путин. Так, партнеры из Казахстана используют российский опыт в своей программе по возвращению тигра в Центральную Азию, первые их них могут появиться там уже через три года, добавил президент.
Первый Международный форум по проблемам, связанным с сохранением тигра на Земле, прошел в 2010 г. в Санкт-Петербурге, в ходе него на уровне глав правительств была принята Глобальная программа восстановления тигра, предусматривающая удвоение их численности в природе к 2022 году. В сентябре прошлого года Путин пообещал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву оказать республике помощь на правительственном и экспертном уровнях в восстановлении тигров.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса