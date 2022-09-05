Путин сообщил об увеличении мировой популяции тигров на 40%

В ряде стран, включая Индию, Китай, Непал и Бутан, популяция тигров растет, однако в некоторых странах они по-прежнему остаются под угрозой исчезновения, в связи с чем необходимы укрепление международного сотрудничества и обмен успешным опытом, считает Путин. Так, партнеры из Казахстана используют российский опыт в своей программе по возвращению тигра в Центральную Азию, первые их них могут появиться там уже через три года, добавил президент.