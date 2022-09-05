Спасатели высадились у места гибели восьми человек на Ключевской сопке
Вертолет Ми-8 МЧС с четвертой попытки смог приземлиться на Ключевской сопке, где ранее восемь туристов погибли во время восхождения на вулкан, об этом сообщила пресс-служба Центра обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности Камчатского края.
Уточняется, что спасатели смогли высадиться только на отметке 1663 м из-за сильного ветра скоростью до 20 м/с и пепла, который поднимается со склонов вулкана. Как уточнили в ведомстве, сейчас спасатели приступили к восхождению. «Их оптимальная цель — добраться к полуночи до отметки 3300 метров к домику вулканологов, а утром с рассветом продолжить путь до отметки 4158 метра», — сказано в сообщении. На этих отметках остаются живые туристы.
При этом в ведомстве подчеркнули, что реальный исход поисково-спасательной операции предсказать нельзя — все зависит от погоды, пепловых облаков на склонах, таяния ледников, схода селевых потоков и камнепадов.
На высоте 1400 м уже работает личный состав Камчатского спасательного центра и поисково-спасательного отряда краевого управления МЧС России из 24 человек. Они разбили базовый лагерь для помощи спасателям и туристам в случае, если вертолет в дальнейшем не сможет забрать спасателей и пострадавших и им потребуется помощь.
Ранее сообщалось, что вертолет МЧС в четвертый раз вылетел на помощь туристам, застрявшим на Ключевской сопке. Предыдущие попытки оказались безуспешными из-за штормового ветра. В частности, было предпринято две попытки приземлиться на высоте 3300 м, однако порывы ветра до 30 м/с не позволили этого сделать.
30 августа группа из 10 туристов и 2 гидов отправились в поход, 3 сентября девять человек выдвинулись на вулкан Ключевская сопка, который считается самым высоким действующим вулканом Евразии — его высота достигает 4800 м. Три человека остались в лагере на высоте 3300 м. На следующий день один из гидов связался со спасателями и рассказал, что пять туристов сорвались с вулкана на высоте 4200 и погибли, другой гид сломал ногу, один человек потерял сознание. Позже стало известно о том, что погибли шесть человек, сегодня утром их число увеличилось до восьми. Связь с оставшимися туристами осуществляется только по спутниковому телефону гида.
Среди участников тура были люди из Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Владимирской и Новосибирской областей. Как и положено, тургруппа была зарегистрирована по всем требованиям МЧС.
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