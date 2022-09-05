Спасатели высадились у места гибели восьми человек на Ключевской сопке

30 августа группа из 10 туристов и 2 гидов отправились в поход, 3 сентября девять человек выдвинулись на вулкан Ключевская сопка, который считается самым высоким действующим вулканом Евразии — его высота достигает 4800 м. Три человека остались в лагере на высоте 3300 м. На следующий день один из гидов связался со спасателями и рассказал, что пять туристов сорвались с вулкана на высоте 4200 и погибли, другой гид сломал ногу, один человек потерял сознание. Позже стало известно о том, что погибли шесть человек, сегодня утром их число увеличилось до восьми. Связь с оставшимися туристами осуществляется только по спутниковому телефону гида.