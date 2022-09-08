В России выявили второй случай оспы обезьян
Второй случай заражения оспой обезьян выявили в России в Санкт-Петербурге, об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что жизни больного ничего не угрожает.
«Заболевание диагностировано у мужчины, вернувшегося из поездки по странам Европы. Заболевший госпитализирован с характерными симптомами в медицинскую организацию инфекционного профиля», — сказано в сообщении.
Первый случай оспы обезьян был выявлен в 12 июля. Больной уже полностью выздоровел, его выписали из больницы 2 августа. До сегодняшнего дня о каких-либо других случаях оспы обезьян в России не сообщалось.
По данным ВОЗ на 1 сентября, число случаев заражения этим заболеванием в мире уже превысило 50 000. Наибольшее число зафиксированных случаев приходится на США (за неделю было зафиксировано 2117 случаев), Испанию (259 за неделю) и Бразилию (709). В нескольких штатах США были введены режимы ЧС из-за вспышек оспы обезьян. В частности, это коснулось штатов Калифорния и Нью-Йорк.
Оспа обезьян – вирусное заболевание. Оно передается от животного к человеку и от человека к человеку при тесном физическом контакте. При оспе обезьян зараженные жалуются на лихорадку, сильную головную боль, мышечные боли, а также высыпания или поражения кожи спустя один–три дня после повышения температуры. При этом, как указывает ВОЗ, симптомы обычно сохраняются две–четыре недели и самопроизвольно исчезают без лечения, однако в редких случаях заболевание может привести к тяжелым осложнениям и смерти. Всего в мире зафиксировано 16 случаев гибели пациентов от оспы обезьян.
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