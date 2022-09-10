Букингемский дворец назвал дату похорон Елизаветы II

10 сентября в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне прошла церемония официального провозглашения Карла III новым королем Великобритании. Карла III официально провозгласили новым монархом на Совете престолонаследия. В последний раз Совет по престолонаследию собирался в феврале 1952 г. для возведения на трон Елизаветы II, тогда на мероприятии присутствовало около 200 человек.