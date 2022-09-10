Букингемский дворец назвал дату похорон Елизаветы II
Похороны королевы Елизаветы II состоятся в Вестминстерском аббатстве 19 сентября, сообщается в Twitter Букингемского дворца. Церемония прощания начнется в 11:00 по местному времени.
Тело королевы до Лондона будет сопровождать ее дочь, принцесса Анна. День станет выходным для всех британцев.
10 сентября в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне прошла церемония официального провозглашения Карла III новым королем Великобритании. Карла III официально провозгласили новым монархом на Совете престолонаследия. В последний раз Совет по престолонаследию собирался в феврале 1952 г. для возведения на трон Елизаветы II, тогда на мероприятии присутствовало около 200 человек.
Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, сообщал Букингемский дворец. Над дворцом приспущен флаг. После смерти королевы трон занял ее 73-летний сын Чарльз, который взял имя Карл III. Британская королевская семья будет соблюдать траур в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II в течение семи дней после ее похорон.
96-летняя Елизавета II из династии Виндзоров взошла на британский престол 70 лет назад, в 1952 г., когда премьер-министром страны был Уинстон Черчилль. Муж королевы, герцог Эдинбургский Филипп, скончался в 2021 г. в возрасте 99 лет.