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Букингемский дворец назвал дату похорон Елизаветы II

Ведомости

Похороны королевы Елизаветы II состоятся в Вестминстерском аббатстве 19 сентября, сообщается в Twitter Букингемского дворца. Церемония прощания начнется в 11:00 по местному времени.

Тело королевы до Лондона будет сопровождать ее дочь, принцесса Анна. День станет выходным для всех британцев.

10 сентября в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне прошла церемония официального провозглашения Карла III новым королем Великобритании. Карла III официально провозгласили новым монархом на Совете престолонаследия. В последний раз Совет по престолонаследию собирался в феврале 1952 г. для возведения на трон Елизаветы II, тогда на мероприятии присутствовало около 200 человек.

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Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, сообщал Букингемский дворец. Над дворцом приспущен флаг. После смерти королевы трон занял ее 73-летний сын Чарльз, который взял имя Карл III. Британская королевская семья будет соблюдать траур в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II в течение семи дней после ее похорон.

96-летняя Елизавета II из династии Виндзоров взошла на британский престол 70 лет назад, в 1952 г., когда премьер-министром страны был Уинстон Черчилль. Муж королевы, герцог Эдинбургский Филипп, скончался в 2021 г. в возрасте 99 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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