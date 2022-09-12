Один из каналов Собчак проверят на предмет гей-пропаганды

Сама журналистка написала, что предположительно речь идет о ее интервью на YouTube-канале с теннисисткой Дарьей Касаткиной. «Пожаловался на него некий очень бдительный и очень разгневанный гражданин по фамилии Солдатов. Теперь наше видео будут разбирать компетентные серьёзные люди и выяснять, превращает ли оно натуралов в геев или нет», — написала Собчак в своем Telegram-канале.