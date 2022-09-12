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Общество

Приморский депутат сообщил, что прокурор запросил для него 15 лет по делу о растлении

Ведомости

Государственное обвинение запросило для депутата законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова 15 лет лишения свободы по подозрению в растлении малолетних, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Прокурор запросил для меня 15 лет лишения свободы. Сегодня в своей итоговой речи прокурор повторил все написанное в обвинительном заключении, за исключением алкогольного опьянения. Заявил, что показаниям моих 25 свидетелей верить нельзя. <...> Поэтому меня надо посадить на 15 лет», — сказано в сообщении депутата. Официального комментария представителей обвинения по этому вопросу пока нет.

Уточняется, что завтра, 13 сентября, в 14:30 заседание будет продолжено, на нем выступит защита Самсонова и сам обвиняемый со своим последним словом, после чего суд должен будет вынести приговор, написал депутат. 

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Уголовное дело в отношении Самсонова по подозрению в совершении насильственных действий в отношении детей, не достигших 14 лет (ч. 4 ст. 132 УК РФ), возбудили 17 ноября 2021 г. Депутата сперва задержали и позже арестовали — сперва на два месяца, позже срок неоднократно продлевался. Максимальное наказание, которое можно получить по этой статье, предусматривает лишение свободы до 20 лет с невозможностью занимать определенные должности сроком до 20 лет. 

По версии следствия, в 2018 г. подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним ребенком «демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении», рассказали в СК. Позже стало известно, что речь идет о фаллоимитаторе. Самсонов свою вину не признает, защита настаивает на том, что дело должно быть прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Также адвокаты просили привлечь к ответственности свидетелей за якобы ложные показания.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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