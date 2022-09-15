Хуснуллин сообщил о возможности привлечь на стройки осужденных по нетяжелым статьям

Позже, в июне 2021 г., Хуснуллин, курирующий строительную отрасль, рассказал, что из-за закрытых границ и пандемии сектор столкнулся с нехваткой рабочих и, по его мнению, идея о привлечении заключенных на работу «имеет право на жизнь». Он отметил, что эта тема обсуждалась со ФСИН. По его мнению, к строительству потенциально можно привлечь около 180 000 человек, которые имеют право не находиться в местах заключения.