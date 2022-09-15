Хуснуллин сообщил о возможности привлечь на стройки осужденных по нетяжелым статьям
Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что к строительству могут быть привлечены осужденные по нетяжелым экономическим статьям.
По его мнению, осужденные по таким статьям будут охотнее работать на стройках после того, как в силу вступят поправки, согласно которым они смогут получать условно-досрочное освобождение, несмотря на переход на исправительные работы. Хуснуллин пояснил, что раньше это было невозможно, поскольку те, кто шли на исправительные работы, автоматически лишались возможности получить условно-досрочное освобождение.
«Сегодня по закону даже если ты находишься на исправительных работах и ведешь себя нормально, ты можешь получить возможность условно-досрочного освобождения. Я считаю, что эта мера приведет к тому, что часть заключенных по нетяжелым экономическим статьям могли бы работать на стройке», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Хуснуллин также сообщил о возможности привлечь на российские стройки 20 000 — 50 000 северокорейских рабочих.
Использовать труд заключенных на объектах, где не хватает трудовых мигрантов, в мае 2021 г. предложил директор ФСИН Александр Калашников. По его словам, «это будет не ГУЛАГ, а новые достойные условия». Так, отбывающим наказание создадут достойные условия и обеспечат зарплату, они будут жить в общежитии или снимать квартиру, рассказывал Калашников. Предложение поддержали министр юстиции Константин Чуйченко и Следственный комитет России.
Позже, в июне 2021 г., Хуснуллин, курирующий строительную отрасль, рассказал, что из-за закрытых границ и пандемии сектор столкнулся с нехваткой рабочих и, по его мнению, идея о привлечении заключенных на работу «имеет право на жизнь». Он отметил, что эта тема обсуждалась со ФСИН. По его мнению, к строительству потенциально можно привлечь около 180 000 человек, которые имеют право не находиться в местах заключения.
По итогам августа этого года в России к работе на стройках были привлечены около 5000 заключенных, для них было создано 114 исправительных центров. Об этом рассказал председатель правления Национальной ассоциации профессионалов кадрового обеспечения в строительстве и промышленности (НАПКО-СП) Сергей Быстров. По его словам, этот опыт длится уже два года и получил положительный отклик.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса