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Общество

Хуснуллин сообщил о возможности привлечь на стройки осужденных по нетяжелым статьям

Ведомости

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что к строительству могут быть привлечены осужденные по нетяжелым экономическим статьям.

По его мнению, осужденные по таким статьям будут охотнее работать на стройках после того, как в силу вступят поправки, согласно которым они смогут получать условно-досрочное освобождение, несмотря на переход на исправительные работы. Хуснуллин пояснил, что раньше это было невозможно, поскольку те, кто шли на исправительные работы, автоматически лишались возможности получить условно-досрочное освобождение. 

«Сегодня по закону даже если ты находишься на исправительных работах и ведешь себя нормально, ты можешь получить возможность условно-досрочного освобождения. Я считаю, что эта мера приведет к тому, что часть заключенных по нетяжелым экономическим статьям могли бы работать на стройке», — сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

Хуснуллин также сообщил о возможности привлечь на российские стройки 20 000 — 50 000 северокорейских рабочих. 

Использовать труд заключенных на объектах, где не хватает трудовых мигрантов, в мае 2021 г. предложил директор ФСИН Александр Калашников. По его словам, «это будет не ГУЛАГ, а новые достойные условия». Так, отбывающим наказание создадут достойные условия и обеспечат зарплату, они будут жить в общежитии или снимать квартиру, рассказывал Калашников. Предложение поддержали министр юстиции Константин Чуйченко и Следственный комитет России. 

Позже, в июне 2021 г., Хуснуллин, курирующий строительную отрасль, рассказал, что из-за закрытых границ и пандемии сектор столкнулся с нехваткой рабочих и, по его мнению, идея о привлечении заключенных на работу «имеет право на жизнь». Он отметил, что эта тема обсуждалась со ФСИН. По его мнению, к строительству потенциально можно привлечь около 180 000 человек, которые имеют право не находиться в местах заключения. 

По итогам августа этого года в России к работе на стройках были привлечены около 5000 заключенных, для них было создано 114 исправительных центров. Об этом рассказал председатель правления Национальной ассоциации профессионалов кадрового обеспечения в строительстве и промышленности (НАПКО-СП) Сергей Быстров. По его словам, этот опыт длится уже два года и получил положительный отклик. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных