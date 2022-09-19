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Общество

Туристы потратили в Москве за лето почти 252 млрд рублей

Ведомости

Минувшим летом туристы, посетившие Москву, потратили в столице почти 252 млрд руб., сообщила заммэра города Наталья Сергунина.

«Летом в Москве побывали 6,2 млн туристов. Причем 90% из них — наши соотечественники. Внутренний турпоток достиг 5,6 млн человек», — цитирует Сергунину пресс-служба мэра столицы.

В общей сложности гости Москвы потратили в магазинах, ресторанах, отелях, музеях, театрах почти 252 млрд руб. В бюджетную систему города благодаря этому поступило 35,5 млрд руб. в виде налогов.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года внутренний турпоток увеличился на 22%. Чаще всего в столицу приезжали гости из Центрального федерального округа (Тульская, Владимирская, Калужская, Тверская области), Приволжского федерального округа (Нижегородская, Саратовская области, Республика Татарстан), Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области.

Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее сообщила, что число российских туристов, посетивших Европу, составит по итогам года порядка 1 млн человек, что в 15 раз меньше результатов 2019 г.

По оценке главы Ростуризма, решение некоторых стран ЕС закрыть въезд россиянам скажется не на таком большом числе граждан, поскольку с начала пандемии турпоток из России в Европу и так снизился на 95%. При этом экономики европейских стран получали миллиарды долларов от российских туристов, добавила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных