Туристы потратили в Москве за лето почти 252 млрд рублей

По оценке главы Ростуризма, решение некоторых стран ЕС закрыть въезд россиянам скажется не на таком большом числе граждан, поскольку с начала пандемии турпоток из России в Европу и так снизился на 95%. При этом экономики европейских стран получали миллиарды долларов от российских туристов, добавила она.