Туристы потратили в Москве за лето почти 252 млрд рублей
Минувшим летом туристы, посетившие Москву, потратили в столице почти 252 млрд руб., сообщила заммэра города Наталья Сергунина.
«Летом в Москве побывали 6,2 млн туристов. Причем 90% из них — наши соотечественники. Внутренний турпоток достиг 5,6 млн человек», — цитирует Сергунину пресс-служба мэра столицы.
В общей сложности гости Москвы потратили в магазинах, ресторанах, отелях, музеях, театрах почти 252 млрд руб. В бюджетную систему города благодаря этому поступило 35,5 млрд руб. в виде налогов.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года внутренний турпоток увеличился на 22%. Чаще всего в столицу приезжали гости из Центрального федерального округа (Тульская, Владимирская, Калужская, Тверская области), Приволжского федерального округа (Нижегородская, Саратовская области, Республика Татарстан), Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области.
Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее сообщила, что число российских туристов, посетивших Европу, составит по итогам года порядка 1 млн человек, что в 15 раз меньше результатов 2019 г.
По оценке главы Ростуризма, решение некоторых стран ЕС закрыть въезд россиянам скажется не на таком большом числе граждан, поскольку с начала пандемии турпоток из России в Европу и так снизился на 95%. При этом экономики европейских стран получали миллиарды долларов от российских туристов, добавила она.
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