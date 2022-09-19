В МИДе сообщили о планах запустить единые электронные визы для граждан 52 стран

В июле 2020 г. Госдума приняла закон о введении для иностранцев единой электронной визы для въезда в Россию с 1 января 2021 г. Такая виза является однократной и выдается на 60 дней со дня оформления на срок пребывания не более 16 суток со дня въезда на территорию страны. Срок оформления такой визы составляет не более четырех календарных дней со дня подачи документов.