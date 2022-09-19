В МИДе сообщили о планах запустить единые электронные визы для граждан 52 стран
Министерство иностранных дел России планирует до конца 2022 г. запустить специальный сайт по оформлению единых электронных виз для граждан 52 стран. Об этом сообщается на сайте департамента информации и печати ведомства.
«В настоящее время проводятся работы по модернизации консульских информационных систем и специализированного сайта МИД России по оформлению иностранным гражданам единых электронных виз», — говорится в сообщении.
Как отмечают в ведомстве, нововведение необходимо для защиты сервисов от DDoS-атак. Работы должны закончиться к концу текущего года.
В июле 2020 г. Госдума приняла закон о введении для иностранцев единой электронной визы для въезда в Россию с 1 января 2021 г. Такая виза является однократной и выдается на 60 дней со дня оформления на срок пребывания не более 16 суток со дня въезда на территорию страны. Срок оформления такой визы составляет не более четырех календарных дней со дня подачи документов.
В январе 2021 г. в МИД РФ пояснили, что запуск системы выдачи электронных виз будет зависеть от эпидемической ситуации. В марте 2021 г. официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что Россия возобновит выдачу электронных виз иностранным гражданам после снятия антиковидных ограничений.
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