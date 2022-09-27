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Режим ЧС могут ввести на границе Северной Осетии и Грузии

Ведомости

Режим ЧС могут ввести в Северной Осетии на границе с Грузией, об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в эфире Соловьев Live.

«Мы со вчерашнего дня развернули оперативную группу усиления на самом КПП и <…> сейчас оценивается обстановка и, скорее всего, мной будет принято решение ввести частично положение чрезвычайной ситуации, развернуть там пункт временного размещения, потому что там и женщины, и дети, основа — это мужское население, практически со всех регионов», — сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

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Ранее российская сторона разрешила пеший проход через КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией, там также будет развернут мобилизационный пункт военкомата. Такое решение было принято с целью снизить риски противоправного поведения и возникновения конфликтных ситуаций на границе.

21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В обращении он объявил о поддержке Москвой референдумов в этих регионах и о начале частичной мобилизации в России. 

После этого среди граждан резко вырос спрос на авиабилеты, а на приграничных наземных КПП образовались очереди. В частности, очередь из автомобилей на КПП «Верхний Ларс» 23 сентября составила 2300 машин. К 26 сентября она увеличилась до 3500 автомобилей. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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