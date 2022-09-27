Режим ЧС могут ввести на границе Северной Осетии и Грузии
Режим ЧС могут ввести в Северной Осетии на границе с Грузией, об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в эфире Соловьев Live.
«Мы со вчерашнего дня развернули оперативную группу усиления на самом КПП и <…> сейчас оценивается обстановка и, скорее всего, мной будет принято решение ввести частично положение чрезвычайной ситуации, развернуть там пункт временного размещения, потому что там и женщины, и дети, основа — это мужское население, практически со всех регионов», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Ранее российская сторона разрешила пеший проход через КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией, там также будет развернут мобилизационный пункт военкомата. Такое решение было принято с целью снизить риски противоправного поведения и возникновения конфликтных ситуаций на границе.
21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В обращении он объявил о поддержке Москвой референдумов в этих регионах и о начале частичной мобилизации в России.
После этого среди граждан резко вырос спрос на авиабилеты, а на приграничных наземных КПП образовались очереди. В частности, очередь из автомобилей на КПП «Верхний Ларс» 23 сентября составила 2300 машин. К 26 сентября она увеличилась до 3500 автомобилей.
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