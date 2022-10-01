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В Монголии пообещали выдавать вид на жительство всем желающим россиянам

Ведомости

Гражданам России, которые захотят остаться в Монголии на длительный период и обратятся в Иммиграционное агентство Монголии (ИАМ), будут выдавать вид на жительство. О таком решении сообщил начальник отдела ИАМ Нэргуйн Ууганбаяр, передает Central Asia.

«Граждане Российской Федерации обращаются с заявлением о пребывании в Монголии на определенный период времени. В связи с этой ситуацией принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление гражданам Российской Федерации», — сказал Ууганбаяр.

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Представитель ИАМ заявил, что россияне массово приезжают в республику «из-за ситуации в России». С 21 сентября, когда в стране была объявлена частичная мобилизация, границу Монголии через порт Алтанбулаг пересекли 6268 россиян. К пятнице, 29 сентября, 748 гражданам РФ также продлили срок пребывания и визы в стране.

Ууганбаяр уточнил, что граждане соседней страны могут находиться без визы в Монголии не более 30 дней, а долгосрочный вид на жительство выдается на основании получения визы соответствующей категории.

После объявления президентом России частичной мобилизации россияне начали массово пересекать наземную границу с соседними странами, в частности с Казахстаном, Грузией и Монголией.

В начале недели, 27 сентября, МВД Казахстана сообщило, что около 98 000 россиян пересекли границу с республикой с 21 сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация. По информации минтруда Казахстана, с начала года в республику въехало более 260 000 россиян, хотя во все прошлые годы их среднее количество немного превышало 30 000.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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