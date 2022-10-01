В Монголии пообещали выдавать вид на жительство всем желающим россиянам
Гражданам России, которые захотят остаться в Монголии на длительный период и обратятся в Иммиграционное агентство Монголии (ИАМ), будут выдавать вид на жительство. О таком решении сообщил начальник отдела ИАМ Нэргуйн Ууганбаяр, передает Central Asia.
«Граждане Российской Федерации обращаются с заявлением о пребывании в Монголии на определенный период времени. В связи с этой ситуацией принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление гражданам Российской Федерации», — сказал Ууганбаяр.
Представитель ИАМ заявил, что россияне массово приезжают в республику «из-за ситуации в России». С 21 сентября, когда в стране была объявлена частичная мобилизация, границу Монголии через порт Алтанбулаг пересекли 6268 россиян. К пятнице, 29 сентября, 748 гражданам РФ также продлили срок пребывания и визы в стране.
Ууганбаяр уточнил, что граждане соседней страны могут находиться без визы в Монголии не более 30 дней, а долгосрочный вид на жительство выдается на основании получения визы соответствующей категории.
После объявления президентом России частичной мобилизации россияне начали массово пересекать наземную границу с соседними странами, в частности с Казахстаном, Грузией и Монголией.
В начале недели, 27 сентября, МВД Казахстана сообщило, что около 98 000 россиян пересекли границу с республикой с 21 сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация. По информации минтруда Казахстана, с начала года в республику въехало более 260 000 россиян, хотя во все прошлые годы их среднее количество немного превышало 30 000.