Журналист калининградского издания Ильяшевич погиб в боях на Донбассе

«Леша понял, что в этой войне он на стороне ДНР и России, и предпочел учиться и работать под бомбами на журфаке Донецкого университета», — отметил Носович. По его словам, тогда же Ильяшевич вступил добровольцем в ряды Народной милиции ДНР и пошел на передовую.