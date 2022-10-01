Журналист калининградского издания Ильяшевич погиб в боях на Донбассе
Обозреватель калининградского издания RuBaltic.Ru Алексей Ильяшевич погиб в боях на Донбассе, сообщил главный редактор Александр Носович.
«Стало известно, что в боях под Авдеевкой погиб мой друг, ученик и соавтор, обозреватель RuBaltic.Ru Алексей Ильяшевич», — написал Носович на сайте издания.
По словам Носовича, Ильяшевич родился в Енакиево в ДНР, где окончил в 2014 году школу. Проучившись год в Харьковском университете, вернулся в республику.
«Леша понял, что в этой войне он на стороне ДНР и России, и предпочел учиться и работать под бомбами на журфаке Донецкого университета», — отметил Носович. По его словам, тогда же Ильяшевич вступил добровольцем в ряды Народной милиции ДНР и пошел на передовую.
В начале сентября российские военные спасли жизнь подорвавшемуся на мине в Херсонской области итальянскому журналисту Маттиа Сорби, освещавшему боевые действия со стороны ВСУ.
В мае французский журналист телеканала BFM Фредерик Леклер-Имхофф погиб в Луганской области. Леклеру-Имхоффу было 32 года, он освещал военные действия на Украине. Это была его вторая поездка в зону боевых действий для съемки репортажа.
В середине марта американский журналист Брент Рено погиб в городе Ирпень Киевской области. Коллега, который в тот момент был вместе с ним, получил ранения. Рено работал над проектом журнала Time о кризисе беженцев. 14 марта в районе Киева был ранен журналист Fox News Бенджамин Холл.