«Коммерсантъ» назвал банки, выдающие карты для выплат мобилизованным

Другая проблема, с которой могут столкнуться мобилизованные, связана с доступом к денежным средствам. По словам экспертов, вблизи зоны боевых действий отсутствуют магазины, принимающие карты, или банкоматы, так что воспользоваться деньгами будет проблематично. Кроме того, в военных частях у рядовых иногда забирают мобильные телефоны, на которых установлены мобильные приложения банков и сервис дистанционного банковского обслуживания, отметил собеседник издания. К тому же в зоне боевых действий может отсутствовать связь, из-за чего все сервисы будут недоступны.