«Коммерсантъ» назвал банки, выдающие карты для выплат мобилизованным
Карты для зачисления денежного довольствия гражданам, призванным для участия в специальной военной операции на Украине в рамках частичной мобилизации, выдают три банка — Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк (ПСБ), об этом сообщил «Коммерсантъ».
В ПСБ информацию о выдаче карт мобилизованным гражданам подтвердили, в ВТБ от комментариев отказались, в Сбербанке отметили, что для мобилизованных существуют стандартные требования, предусмотренные для всех граждан России. Согласно информации сайта «объясняем.рф», денежное довольствие может быть зачислено на любую карту платежной системы «Мир», которую мобилизованный укажет в военкомате, однако многим выдают новые карты.
При этом, по информации издания, до сих пор непонятно, какие именно документы можно использовать для получения карты. По словам одного из источников, у мобилизованных забирают военный билет и паспорт в военкомате и не отдают документы даже на время — для оформления карты. В результате мобилизованные сталкиваются с трудностями при получении карты из-за отсутствия документов.
Тем не менее, согласно приказу Минобороны о системе воинского учета, изданного в конце 2021 г., военный билет должен находиться у мобилизованного на руках, уточнил юрист и основатель консалтинговой группы wCube Вадим Ткаченко. По его словам, военный билет может быть использован вместо паспорта.
Официально банки не могут идти на уступки гражданам и выдавать карты по ксерокопии паспорта или иным копиям документов, однако такие «случаи известны», сообщил источник издания.
Другая проблема, с которой могут столкнуться мобилизованные, связана с доступом к денежным средствам. По словам экспертов, вблизи зоны боевых действий отсутствуют магазины, принимающие карты, или банкоматы, так что воспользоваться деньгами будет проблематично. Кроме того, в военных частях у рядовых иногда забирают мобильные телефоны, на которых установлены мобильные приложения банков и сервис дистанционного банковского обслуживания, отметил собеседник издания. К тому же в зоне боевых действий может отсутствовать связь, из-за чего все сервисы будут недоступны.
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