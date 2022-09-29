РЖД выплатит мобилизованным сотрудникам по 200 000 рублей
Призванные на военную службу по частичной мобилизации железнодорожники получат единовременную выплату в 200 000 руб., соответствующий приказ подписал гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.
«Глава холдинга Олег Белозеров подписал приказ, который предусматривает выплату призванному работнику единовременного денежного вознаграждения в размере 200 000 руб.», – сообщил «Гудок» в Telegram.
В течение шести месяцев после увольнения сотрудника с военной службы по мобилизации ему будет также выплачена сумма в размере должностного оклада, действующего на дату возобновления трудового договора.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин.
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