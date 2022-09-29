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РЖД выплатит мобилизованным сотрудникам по 200 000 рублей

Ведомости

Призванные на военную службу по частичной мобилизации железнодорожники получат единовременную выплату в 200 000 руб., соответствующий приказ подписал гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

«Глава холдинга Олег Белозеров подписал приказ, который предусматривает выплату призванному работнику единовременного денежного вознаграждения в размере 200 000 руб.», – сообщил «Гудок» в Telegram.

В течение шести месяцев после увольнения сотрудника с военной службы по мобилизации ему будет также выплачена сумма в размере должностного оклада, действующего на дату возобновления трудового договора.

Ранее в РЖД сообщили, что вернут средства за все неиспользованные билеты мобилизованным россиянам, а также лицам, которые должны были следовать вместе с мобилизованными в несостоявшейся поездке.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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