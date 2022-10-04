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Шойгу поручил Генштабу разъяснить военкоматам порядок предоставления отсрочек

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генштабу разъяснить военкоматам и призывным комиссиям порядок предоставления отсрочек от частичной мобилизации, сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.

«Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу в кратчайший срок довести до председателей призывных комиссий и военных комиссаров исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек отдельным категориям граждан», – говорится в сообщении.

В первую очередь речь идет о студентах очной и очно-заочной форм обучения среднего и высшего образования в государственных и частных образовательных и научных организациях. Разъяснения, которые необходимо довести до военкоматов, касаются россиян, работающих на предприятиях ОПК, аккредитованных организациях в области IT, системообразующих организациях в сфере информации, связи и СМИ, а также ряде банковских и финансовых организациях. Генштабу также поручено проинформировать военкоматы и об отсрочках для родителей детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид.

Помимо этого министр обороны поручил Генштабу обеспечить мобилизованных необходимым снаряжением в полном объеме, а также исключить случаи нарушений прав граждан при проведении частичной мобилизации.

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Ранее Шойгу заявил, что в Вооруженные силы в результате частичной мобилизации уже прибыли более 200 000 человек. Он также рассказал, что военнослужащие по призыву по окончании службы будут направлены домой, а все срочники, призванные на воинскую службу этой осенью, будут служить вне зоны проведения СВО на Украине.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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