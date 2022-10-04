Шойгу поручил Генштабу разъяснить военкоматам порядок предоставления отсрочек

В первую очередь речь идет о студентах очной и очно-заочной форм обучения среднего и высшего образования в государственных и частных образовательных и научных организациях. Разъяснения, которые необходимо довести до военкоматов, касаются россиян, работающих на предприятиях ОПК, аккредитованных организациях в области IT, системообразующих организациях в сфере информации, связи и СМИ, а также ряде банковских и финансовых организациях. Генштабу также поручено проинформировать военкоматы и об отсрочках для родителей детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид.