Шойгу поручил Генштабу разъяснить военкоматам порядок предоставления отсрочек
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генштабу разъяснить военкоматам и призывным комиссиям порядок предоставления отсрочек от частичной мобилизации, сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.
«Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу в кратчайший срок довести до председателей призывных комиссий и военных комиссаров исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек отдельным категориям граждан», – говорится в сообщении.
В первую очередь речь идет о студентах очной и очно-заочной форм обучения среднего и высшего образования в государственных и частных образовательных и научных организациях. Разъяснения, которые необходимо довести до военкоматов, касаются россиян, работающих на предприятиях ОПК, аккредитованных организациях в области IT, системообразующих организациях в сфере информации, связи и СМИ, а также ряде банковских и финансовых организациях. Генштабу также поручено проинформировать военкоматы и об отсрочках для родителей детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид.
Помимо этого министр обороны поручил Генштабу обеспечить мобилизованных необходимым снаряжением в полном объеме, а также исключить случаи нарушений прав граждан при проведении частичной мобилизации.
Ранее Шойгу заявил, что в Вооруженные силы в результате частичной мобилизации уже прибыли более 200 000 человек. Он также рассказал, что военнослужащие по призыву по окончании службы будут направлены домой, а все срочники, призванные на воинскую службу этой осенью, будут служить вне зоны проведения СВО на Украине.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.