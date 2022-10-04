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Суд продлил арест «скопинскому маньяку» Мохову до 7 декабря

Ведомости

Скопинский районный суд принял решение продлить арест Виктору Мохову, известному как «скопинский маньяк», до 7 декабря, передает ТАСС. Он проходит по делу о сокрытии убийства. 

Уточняется, что решение суда связано с тем, что более мягкие виды меры пресечения не смогут обеспечить «правопослушное поведение обвиняемого». Ранее, 1 сентября, Мохова перевели в СИЗО из-за несоблюдения режима домашнего ареста. 

10 августа в отношении Мохова было возбуждено уголовное дело об укрывательстве преступления. По предъявленной статье (ст. 316 ч. 2 УК РФ) ему грозит штраф в размере до 200 000 руб. или лишение свободы на срок до двух лет. 

По версии следствия, 2 августа в Скопинском районе Рязанской области в ходе бытовой ссоры в доме Мохова был убит мужчина. Позже его тело обнаружили во дворе заброшенного дома. Впоследствии был пойман подозреваемый по делу, который дал признательные показания. Он рассказал, что Мохов помог ему скрыть следы преступления и перенести тело убитого на улицу. 12 августа Мохов был отправлен под домашний арест.

Мохов стал известен как «скопинский маньяк» после того, как в 2000 г. он похитил двух девушек 14 и 17 лет и запер их в бункере, который выкопал на территории своего участка. В течение 3,5 года они находились там, одна из жертв несколько раз родила от него детей. 4 мая 2004 г. девушек освободили, а Мохов был взят под стражу. Он провел в тюрьме 16 лет 10 месяцев. Его освободили 3 марта 2021 г.

За Моховым был установлен надзор на 6 лет. В течение этого времени ему запрещалось посещать массовые мероприятия, а также покидать дом с 22:00 до 6:00 и выходить за пределы Скопинского района без разрешения органа внутренних дел. Дважды в месяц он был обязан являться в орган внутренних дел по месту жительства для регистрации. Однако эти требования он неоднократно нарушал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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