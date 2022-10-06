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Букингемский дворец опроверг слухи о коронации Карла III в июне 2023 года

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Букингемский дворец опроверг информацию о коронации Карла III в июне 2023 г., передает газета Evening Standard. Представитель Букингемского дворца назвал любую информацию, связанную с датами проведения церемонии, «чистой спекуляцией», поскольку точной информации по этому поводу еще нет.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что коронация пройдет 3 июня 2023 г. По информации источников агентства, церемония будет более скромной по сравнению с предыдущими, «на ней будут присутствовать представители различных конфессий и общественных групп в соответствии с разнообразием современной Британии». Чарльз будет коронован вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила 70 лет и 7 месяцев, что является самым долгим сроком правления в британской истории. Новым королем стал ее старший сын 73-летний Чарльз, принявший тронное имя Карл III.

19 сентября гроб с телом королевы поместили в усыпальницу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Публичная церемония прощания с королевой проходила с 14 по 18 сентября в Вестминстерском дворце.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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