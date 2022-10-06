Букингемский дворец опроверг слухи о коронации Карла III в июне 2023 года

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что коронация пройдет 3 июня 2023 г. По информации источников агентства, церемония будет более скромной по сравнению с предыдущими, «на ней будут присутствовать представители различных конфессий и общественных групп в соответствии с разнообразием современной Британии». Чарльз будет коронован вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой.