Букингемский дворец опроверг слухи о коронации Карла III в июне 2023 года
Букингемский дворец опроверг информацию о коронации Карла III в июне 2023 г., передает газета Evening Standard. Представитель Букингемского дворца назвал любую информацию, связанную с датами проведения церемонии, «чистой спекуляцией», поскольку точной информации по этому поводу еще нет.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что коронация пройдет 3 июня 2023 г. По информации источников агентства, церемония будет более скромной по сравнению с предыдущими, «на ней будут присутствовать представители различных конфессий и общественных групп в соответствии с разнообразием современной Британии». Чарльз будет коронован вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой.
Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила 70 лет и 7 месяцев, что является самым долгим сроком правления в британской истории. Новым королем стал ее старший сын 73-летний Чарльз, принявший тронное имя Карл III.
19 сентября гроб с телом королевы поместили в усыпальницу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Публичная церемония прощания с королевой проходила с 14 по 18 сентября в Вестминстерском дворце.
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