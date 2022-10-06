Более 30 человек погибли при стрельбе в детском саду в Таиланде
Как минимум 34 человека погибли в результате стрельбы в детском саду в одной из провинций на северо-востоке Таиланда, передает Reuters.
Отмечается, что среди погибших 22 ребенка. По данным полиции, нападавший сам в прошлом был полицейским, сейчас все силовые ведомства ищут преступника.
По информации The Bangkok Post, трагедия произошла в городе Нонг Буа Лампу. По данным издания, нападавший был вооружен огнестрельным оружием и ножами.
Как отмечает Reuters, подобные случае в Таиланде редки, однако число владельцев оружия в стране достаточно высоко.
В феврале 2020 г. в Таиланде военнослужащий на северо-востоке Таиланда застрелил несколько человек в воинской части, а затем открыл стрельбу по покупателям в торговом центре. В результате погибли 30 человек, еще несколько десятков пострадали. Правоохранительные органы не могли ликвидировать стрелка почти 18 часов. Мотивом нападавшего власти назвали бытовой конфликт.
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