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Общество

Более 30 человек погибли при стрельбе в детском саду в Таиланде

Ведомости

Как минимум 34 человека погибли в результате стрельбы в детском саду в одной из провинций на северо-востоке Таиланда, передает Reuters.

Отмечается, что среди погибших 22 ребенка. По данным полиции, нападавший сам в прошлом был полицейским, сейчас все силовые ведомства ищут преступника.

По информации The Bangkok Post, трагедия произошла в городе Нонг Буа Лампу. По данным издания, нападавший был вооружен огнестрельным оружием и ножами.

Как отмечает Reuters, подобные случае в Таиланде редки, однако число владельцев оружия в стране достаточно высоко.

В феврале 2020 г. в Таиланде военнослужащий на северо-востоке Таиланда застрелил несколько человек в воинской части, а затем открыл стрельбу по покупателям в торговом центре. В результате погибли 30 человек, еще несколько десятков пострадали. Правоохранительные органы не могли ликвидировать стрелка почти 18 часов. Мотивом нападавшего власти назвали бытовой конфликт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных