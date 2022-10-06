Более 30 человек погибли при стрельбе в детском саду в Таиланде

В феврале 2020 г. в Таиланде военнослужащий на северо-востоке Таиланда застрелил несколько человек в воинской части, а затем открыл стрельбу по покупателям в торговом центре. В результате погибли 30 человек, еще несколько десятков пострадали. Правоохранительные органы не могли ликвидировать стрелка почти 18 часов. Мотивом нападавшего власти назвали бытовой конфликт.