В Таиланде военнослужащий застрелил более 20 человек. Главное

На северо-востоке Таиланда 8 февраля военнослужащий застрелил несколько человек в воинской части, а затем открыл стрельбу по покупателям в торговом центре. В результате погибли более 20 человек, еще несколько десятков пострадали. Правоохранительные органы не могли ликвидировать стрелка почти 18 часов. Мотивом нападавшего власти назвали бытовой конфликт.