В Таиланде военнослужащий застрелил более 20 человек. Главное
На северо-востоке Таиланда 8 февраля военнослужащий застрелил несколько человек в воинской части, а затем открыл стрельбу по покупателям в торговом центре. В результате погибли более 20 человек, еще несколько десятков пострадали. Правоохранительные органы не могли ликвидировать стрелка почти 18 часов. Мотивом нападавшего власти назвали бытовой конфликт.
Что известно о случившемся.
Инцидент произошел в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Это не туристическое место, поэтому среди жертв и пострадавших нет иностранцев.
Согласно последним данным властей, погибли 26 человек, еще 57 получили ранения.
Об инциденте стало известно около 15.30 мск в субботу (19.30 по местному времени). Сообщалось, что тайский солдат открыл стрельбу в торговом центре «Терминал-21».
Позже выяснилось, что перед тем, как напасть на мирных жителей в Накхонратчасиме, военнослужащий застрелил своего командира и еще двух человек в военном лагере неподалеку от города.
Затем он угнал автомобиль, украл оружие и патроны и поехал к торговому центру, по пути стреляя в прохожих.
Личность нападавшего была установлена практически сразу, им оказался 32-летний капрал армии Таиланда Чакрапант Тхомма.
Свое нападение он снимал на видео и выкладывал на странице в Facebook. Социальная сеть уже заблокировала аккаунт.
Когда к торговому центру прибыла полиция, стрелок забаррикадировался в здании, где оставались сотни людей.
Военные и полицейские на протяжении нескольких часов эвакуировали посетителей магазина.
При этом нападавшему удалось выбраться из здания. Он был ликвидирован только в воскресенье в 5.00 мск (9.00 местного времени) на территории торгового центра.
Основным мотивом стрелка власти назвали бытовой конфликт, который произошел из-за сделки с недвижимостью. Мужчина почувствовал себя обманутым. Виновником он считал родственника командира.