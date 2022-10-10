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Общество

Подача электроэнергии из Швеции в Польшу прекратилась из-за аварии

Ведомости

Подача электроэнергии из Швеции в Польшу приостановлена из-за аварии, передает радиостанция RMF.

Как стало известно корреспонденту RMF, подача электроэнергии из Швеции в Польшу была приостановлена ночью. Неисправность была обнаружена на шведской станции, на участке на суше. »Шведы утверждают, что быстро решат проблему. Датский остров Борнхольм сегодня также борется с отключением электроэнергии», — говорится в сообщении.

Представитель компании Svenska Kraftnät, которая отвечает за эксплуатацию кабеля на шведской стороне, подтвердил, что передача электроэнергии остановлена, но кабель, проходящий по дну Балтийского моря, не пострадал. 

«Авария произошла на трансформаторной подстанции на шведской стороне, где был низкий уровень масла. Масло заправлено, надеемся, что станция скоро заработает,  — отметил представитель компании.

Ранее стало известно, что подводный высоковольтный кабель между Швецией и Польшей мог получить повреждения в результате взрывов на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По нему Швеция экспортирует электроэнергию, в том числе в периоды высокого сезонного потребления в других странах Европы. Кабель пролегает в 500 м от места одного из недавних взрывов.

В ночь на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии было обнаружено две утечки, которые находятся в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании.

Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на «Северном потоке – 1» и «Северном потоке – 2». В Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных