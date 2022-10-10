Подача электроэнергии из Швеции в Польшу прекратилась из-за аварии

Ранее стало известно, что подводный высоковольтный кабель между Швецией и Польшей мог получить повреждения в результате взрывов на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По нему Швеция экспортирует электроэнергию, в том числе в периоды высокого сезонного потребления в других странах Европы. Кабель пролегает в 500 м от места одного из недавних взрывов.