В Бурятии заявили о плановом донаборе мобилизованных
В Бурятии организована плановая работа по донабору мобилизованных, сообщил Telegram-канал правительства республики.
«Для регионов задание по частичной мобилизации определяется исходя из количества граждан, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах. В Бурятии донабор небольшой. Поэтому нет необходимости разворачивать дополнительные пункты сбора в школах и других местах, как это было две недели назад. Достаточно работы военкоматов», – говорится в сообщении.
В правительстве подчеркнули, что речь о первой, второй и последующих волнах не идет. Военкоматы, как утверждается, учли допущенные в ходе проведения частичной мобилизации ошибки, их работу контролируют прокуратура Бурятии, военная прокуратура и органы исполнительной власти.
Накануне, 11 октября, губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о получении нового мобилизационного задания. Он отметил, что к выполнению задания уже приступили муниципальные призывные комиссии. В пресс-службе правительства Курской области также сообщили «РИА Новости», что регион завершил первый этап частичной мобилизации и перешел ко второму.
Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России нет новой волны частичной мобилизации. Также сегодня военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров опроверг информацию о второй волне мобилизации в регионе. Он подчеркнул, что волн мобилизации не существует. С аналогичным заявлением выступил и глава Рязанской области Павел Малков.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. В Минобороны РФ пояснили, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 4 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о прибытии в войска более 200 000 мобилизованных.
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