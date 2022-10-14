В Кремле прокомментировали «облавы» военкомов в Москве и Санкт-Петербурге

Песков также добавил, что все случаи вручения повесток на улицах и в метро необходимо проверять отдельно. Представитель Кремля предположил, что речь может идти об уклонистах. «Просто дело в том, что если человек расписался, если он уклоняется, то он совершает преступление. Если речь идет об этом, то это одно. Если речь идет о чем-то другом, то это другое. Но здесь опять же нужно каждый конкретный случай проверять», — уточнил он.