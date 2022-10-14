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Общество

В Кремле прокомментировали «облавы» военкомов в Москве и Санкт-Петербурге

Ведомости

Вопросы об «облавах» сотрудников военных комиссариатов в Москве и Санкт-Петербурге необходимо задать Генпрокуратуре, таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о массовом вручении повесток в городах.

«Не надо "бояться ходить по Москве". Надо задать вопрос Генпрокуратуре <...> Президент же поручил прокурорам сопровождать все мобилизационные мероприятия. И именно прокуратура отвечает за соблюдение законности», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).

Песков также добавил, что все случаи вручения повесток на улицах и в метро необходимо проверять отдельно. Представитель Кремля предположил, что речь может идти об уклонистах. «Просто дело в том, что если человек расписался, если он уклоняется, то он совершает преступление. Если речь идет об этом, то это одно. Если речь идет о чем-то другом, то это другое. Но здесь опять же нужно каждый конкретный случай проверять», — уточнил он.

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Ранее в сети стали появляться сообщения о том, что в Москве возле некоторых станций метро, в том числе около «Алексеевской», «Новокосино» и «Марьиной рощи», начали вручать повестки. Позже военный комиссар Москвы опроверг информацию о вручении повесток около метро.

Аналогичные сообщения появились и в Санкт-Петербурге, где в подъездах домов начали появляться сотрудники военкоматов и принудительно вручать повестки. В пресс-службе городской администрации сообщили, что в Санкт-Петербурге была организована работа групп оповещения для повторного вручения повесток гражданам, которые не явились в военкоматы с первого раза.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В этот день президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. В Минобороны РФ пояснили, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.

После начала частичной мобилизации от граждан РФ стало поступать большое количество жалоб на организацию призыва. В конце сентября Путин потребовал исправить допущенные ошибки. «Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — подчеркнул глава государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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