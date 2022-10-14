В Кремле прокомментировали «облавы» военкомов в Москве и Санкт-Петербурге
Вопросы об «облавах» сотрудников военных комиссариатов в Москве и Санкт-Петербурге необходимо задать Генпрокуратуре, таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о массовом вручении повесток в городах.
«Не надо "бояться ходить по Москве". Надо задать вопрос Генпрокуратуре <...> Президент же поручил прокурорам сопровождать все мобилизационные мероприятия. И именно прокуратура отвечает за соблюдение законности», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Песков также добавил, что все случаи вручения повесток на улицах и в метро необходимо проверять отдельно. Представитель Кремля предположил, что речь может идти об уклонистах. «Просто дело в том, что если человек расписался, если он уклоняется, то он совершает преступление. Если речь идет об этом, то это одно. Если речь идет о чем-то другом, то это другое. Но здесь опять же нужно каждый конкретный случай проверять», — уточнил он.
Ранее в сети стали появляться сообщения о том, что в Москве возле некоторых станций метро, в том числе около «Алексеевской», «Новокосино» и «Марьиной рощи», начали вручать повестки. Позже военный комиссар Москвы опроверг информацию о вручении повесток около метро.
Аналогичные сообщения появились и в Санкт-Петербурге, где в подъездах домов начали появляться сотрудники военкоматов и принудительно вручать повестки. В пресс-службе городской администрации сообщили, что в Санкт-Петербурге была организована работа групп оповещения для повторного вручения повесток гражданам, которые не явились в военкоматы с первого раза.
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В этот день президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. В Минобороны РФ пояснили, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.
После начала частичной мобилизации от граждан РФ стало поступать большое количество жалоб на организацию призыва. В конце сентября Путин потребовал исправить допущенные ошибки. «Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — подчеркнул глава государства.
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