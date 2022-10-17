В комиссариате Москвы подтвердили выполнение мобилизационного плана
Военные комиссариаты Москвы выполнили мобилизационные задания Минобороны РФ, об этом сообщил военный комиссар столицы полковник Максим Локтев, передает агентство «Москва».
«Мы завершаем мероприятия, связанные с призывом по частичной мобилизации. С сегодняшнего дня с 14:00 явка по мобилизационным повесткам не требуется», — сказал Локтев. Он также отметил, что временные мобилизационные пункты, развернутые в Дарвиновском музее, театре им. Виктюка и в др. местах, будут закрыты в ближайшее время.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выполнении задания Минобороны и завершении мобилизации в столице. По его словам, все пункты сбора военнослужащих закроются 17 октября в 14:00. Собянин отдельно отметил «ответственность, чувство долга и патриотизм» москвичей. Он также выразил благодарность всем мобилизованным, которые отправятся в зону боевых действий.
Частичная мобилизация в России началась 21 сентября — в день подписания соответствующего указа президентом РФ Владимиром Путиным. В Минобороны РФ пояснили, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего мобилизуют 300 000 человек.
Осенний призыв в этом году перенесли на 1 ноября в связи с объявлением частичной мобилизации, он продлится, как и прежде, до конца декабря. Как пояснили в Кремле, эта мера позволит «развести потоки мобилизованных и призывников-срочников». Всего осенью планируется призвать 120 000 человек на военную службу. Это меньше показателей прошлой осени, однако полностью удовлетворяет потребности силовых структур государства даже на фоне проведения СВО.
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