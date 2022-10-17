В комиссариате Москвы подтвердили выполнение мобилизационного плана

Осенний призыв в этом году перенесли на 1 ноября в связи с объявлением частичной мобилизации, он продлится, как и прежде, до конца декабря. Как пояснили в Кремле, эта мера позволит «развести потоки мобилизованных и призывников-срочников». Всего осенью планируется призвать 120 000 человек на военную службу. Это меньше показателей прошлой осени, однако полностью удовлетворяет потребности силовых структур государства даже на фоне проведения СВО.