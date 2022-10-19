Дума обсудит с Минобороны отсрочку от мобилизации для многодетных

При этом Картаполов ранее заявил, что отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации теперь будут получать отцы троих детей до 16 лет, а не четверых, как это было раньше. «Это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации», – рассказал он.