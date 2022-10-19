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Дума обсудит с Минобороны отсрочку от мобилизации для многодетных

Ведомости

Депутаты Госдумы в закрытом режиме обсудят с Минобороны вопрос об отсрочке от частичной мобилизации для многодетных отцов, написал глава комитета по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале.

«Сегодня пленарное заседание Думы начали с обсуждения проблемы мобилизации многодетных отцов. Согласно указаниям Генштаба, о которых я писал, если в семье есть трое несовершеннолетних детей до 16 лет, то отцу предоставляется отсрочка», — написал он.

По словам Метелева, военкоматы часто действуют по-разному и не следуют указаниям. Он также отметил, что спикер нижней палаты Вячеслав Володин поручил Комитету по обороне до конца заседания представить согласованное с Минобороны решение проблемы. «Будет закрытое обсуждение. Об итогах напишу», — заключил депутат.

Председатель комитета нижней палаты по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина накануне сообщила, что депутаты от «Единой России» отказались голосовать за поправки по отсрочке от мобилизации для многодетных отцов с тремя детьми и отцов детей-инвалидов.

Она добавила, что среди тех, кто не голосовал, был глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Свое решение, по ее словам, он обосновал тем, что «есть приказ Генштаба, и этого более чем достаточно».

При этом Картаполов ранее заявил, что отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации теперь будут получать отцы троих детей до 16 лет, а не четверых, как это было раньше. «Это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации», – рассказал он.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В этот день президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. 14 октября президент анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. 17 октября о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Главы регионов подчеркнули, что вручение повесток прекращается, а уже разосланные и выданные – прекращают свое действие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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