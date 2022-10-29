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МВД объявило в розыск Максима Каца

Ведомости

МВД объявило в федеральный розыск блогера и бывшего муниципального депутата Максима Каца (признан в РФ физлицом-иноагентом). В карточке в базе данных ведомства указано, что он разыскивается по одной из статей Уголовного кодекса.

22 июля политтехнолога, блогера и бывшего депутата муниципального собрания московского района Щукино Максима Каца включили в список физлиц-иноагентов Минюста.

В 2020 г. Каца исключили из партии «Яблоко». Федеральное бюро партии сочло, что Кац и его сторонники нанесли партии политический ущерб. В 2017 г. политика уже исключали из «Яблока», позже это решение было отменено. Блогер после начала спецоперации России на Украине уехал из страны.

Сегодня также стало известно о розыске сооснователя «Диссернета», журналиста «Новой газеты» и ученого Андрея Заякина. Ранее на него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК (финансирование экстремистской деятельности), сообщал «Интерфакс».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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