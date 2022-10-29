МВД объявило в розыск Максима Каца

В 2020 г. Каца исключили из партии «Яблоко». Федеральное бюро партии сочло, что Кац и его сторонники нанесли партии политический ущерб. В 2017 г. политика уже исключали из «Яблока», позже это решение было отменено. Блогер после начала спецоперации России на Украине уехал из страны.