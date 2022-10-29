МВД объявило в розыск Максима Каца
МВД объявило в федеральный розыск блогера и бывшего муниципального депутата Максима Каца (признан в РФ физлицом-иноагентом). В карточке в базе данных ведомства указано, что он разыскивается по одной из статей Уголовного кодекса.
22 июля политтехнолога, блогера и бывшего депутата муниципального собрания московского района Щукино Максима Каца включили в список физлиц-иноагентов Минюста.
В 2020 г. Каца исключили из партии «Яблоко». Федеральное бюро партии сочло, что Кац и его сторонники нанесли партии политический ущерб. В 2017 г. политика уже исключали из «Яблока», позже это решение было отменено. Блогер после начала спецоперации России на Украине уехал из страны.
Сегодня также стало известно о розыске сооснователя «Диссернета», журналиста «Новой газеты» и ученого Андрея Заякина. Ранее на него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК (финансирование экстремистской деятельности), сообщал «Интерфакс».