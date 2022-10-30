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Qazaq Air сообщила об отмене рейсов в Новосибирск

Ведомости

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air сообщила, что запланированный на 30 октября рейс Астана — Новосибирск не состоится, полеты по этому маршруту будут временно приостановлены. Об этом в воскресенье перевозчик сообщил на своем сайте.

По информации Qazaq Air, также приостанавливается выполнение рейсов по направлению Усть-Каменогорск – Новосибирск. Отмена рейсов связана с «невыдачей разрешения авиационных властей РФ на выполнение международных регулярных полетов по данным направлениям», говорится в сообщении. 

Перевозчик пообещал пассажирам вернуть стоимость билетов в полном объеме за несостоявшиеся рейсы. 

Qazaq Air с 12 марта приостановила полеты в Россию из-за непредоставления страхового покрытия на территории страны, сообщал перевозчик. В апреле стало известно, что компания начнет выполнять рейсы из Новосибирска в Усть-Каменогорск. По информации новосибирского аэропорта, полеты с 9 апреля осуществлялись по вторникам и субботам. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных