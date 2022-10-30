Qazaq Air сообщила об отмене рейсов в Новосибирск

Qazaq Air с 12 марта приостановила полеты в Россию из-за непредоставления страхового покрытия на территории страны, сообщал перевозчик. В апреле стало известно, что компания начнет выполнять рейсы из Новосибирска в Усть-Каменогорск. По информации новосибирского аэропорта, полеты с 9 апреля осуществлялись по вторникам и субботам.