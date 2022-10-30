Qazaq Air сообщила об отмене рейсов в Новосибирск
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air сообщила, что запланированный на 30 октября рейс Астана — Новосибирск не состоится, полеты по этому маршруту будут временно приостановлены. Об этом в воскресенье перевозчик сообщил на своем сайте.
По информации Qazaq Air, также приостанавливается выполнение рейсов по направлению Усть-Каменогорск – Новосибирск. Отмена рейсов связана с «невыдачей разрешения авиационных властей РФ на выполнение международных регулярных полетов по данным направлениям», говорится в сообщении.
Перевозчик пообещал пассажирам вернуть стоимость билетов в полном объеме за несостоявшиеся рейсы.
Qazaq Air с 12 марта приостановила полеты в Россию из-за непредоставления страхового покрытия на территории страны, сообщал перевозчик. В апреле стало известно, что компания начнет выполнять рейсы из Новосибирска в Усть-Каменогорск. По информации новосибирского аэропорта, полеты с 9 апреля осуществлялись по вторникам и субботам.