В Адыгее при падении мотодельтаплана погибли два человека
В Майкопском районе Адыгеи в воскресенье разбился мотодельтаплан, погибли мужчина и женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сообщение о происшествии поступило дежурному Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в 11 часов 10 минут. Мотодельтаплан упал в районе автодороги станица Даховская — плато Лаго-Наки. На место происшествия были направлены оперативные группы Майкопского пожарно-спасательного гарнизона, сообщили в ведомстве.
Мотодельтлан при падении загорелся, погибли два человека. По данным МЧС, которые также приводит «РИА Новости», в результате крушения погиб пилот — мужчина 1974-го года рождения, а также жительница Ростова-на-Дону 1979-го года рождения.