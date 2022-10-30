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В Адыгее при падении мотодельтаплана погибли два человека

Ведомости

В Майкопском районе Адыгеи в воскресенье разбился мотодельтаплан, погибли мужчина и женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о происшествии поступило дежурному Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в 11 часов 10 минут. Мотодельтаплан упал в районе автодороги станица Даховская — плато Лаго-Наки. На место происшествия были направлены оперативные группы Майкопского пожарно-спасательного гарнизона, сообщили в ведомстве.

Мотодельтлан при падении загорелся, погибли два человека. По данным МЧС, которые также приводит «РИА Новости», в результате крушения погиб пилот — мужчина 1974-го года рождения, а также жительница Ростова-на-Дону 1979-го года рождения. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных