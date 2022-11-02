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Следователь попросил освободить Ракову из СИЗО

Ведомости

Следователь попросил Мосгорсуд отпустить из СИЗО экс-замминистра просвещения РФ и бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову. Согласно картотеке, в суд поступило ходатайство об измении Раковой меры пресечения. Судебное заседание назначено на 3 ноября в 10:30.

Ракову арестовали 7 октября 2021 г. по делу о хищении более 50 млн руб. «Фонда новых форм развития образования» при реализации федерального проекта «Учитель года». По версии следствия, деньги были похищены. Субподрядчиком выступала Московская высшая школа социальных и экономических наук.

Позднее, в декабре, Раковой предъявили еще одно обвинение в крупном мошенничестве на 9 млн руб. Этот эпизод был связан с фиктивным трудоустройством 12 сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС в 2018-2020 гг., в результате чего, по версии следствия, учебному заведению был нанесен ущерб в размере 20 млн руб. 

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Марина Ракова признала вину в хищениях и попросила об освобождении из СИЗО под домашний арест. Об этом в Тверском суде Москвы 4 августа 2022 г. сообщил ее защитник Вячеслав Жуковский.

Тверской суд Москвы ранее удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест другому фигуранту дела — ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергею Зуеву. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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