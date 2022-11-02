Следователь попросил освободить Ракову из СИЗО
Следователь попросил Мосгорсуд отпустить из СИЗО экс-замминистра просвещения РФ и бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову. Согласно картотеке, в суд поступило ходатайство об измении Раковой меры пресечения. Судебное заседание назначено на 3 ноября в 10:30.
Ракову арестовали 7 октября 2021 г. по делу о хищении более 50 млн руб. «Фонда новых форм развития образования» при реализации федерального проекта «Учитель года». По версии следствия, деньги были похищены. Субподрядчиком выступала Московская высшая школа социальных и экономических наук.
Позднее, в декабре, Раковой предъявили еще одно обвинение в крупном мошенничестве на 9 млн руб. Этот эпизод был связан с фиктивным трудоустройством 12 сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС в 2018-2020 гг., в результате чего, по версии следствия, учебному заведению был нанесен ущерб в размере 20 млн руб.
Марина Ракова признала вину в хищениях и попросила об освобождении из СИЗО под домашний арест. Об этом в Тверском суде Москвы 4 августа 2022 г. сообщил ее защитник Вячеслав Жуковский.
Тверской суд Москвы ранее удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест другому фигуранту дела — ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергею Зуеву.
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