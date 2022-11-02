Песков назвал условие отмены блокировки Twitter в России
Работа зарубежных социальный соцсетей в России возможна при условии соблюдения российского законодательства, сказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«Здесь есть вопрос соответствия той или иной социальной сети действующему законодательству РФ. Хорошо известны эти нормы, которые должны этими соцсетями выполняться для того, чтобы работать в нашей стране — вот это главный критерий», — ответил Песков на вопрос о том, могут ли разблокировать Twitter после его покупки бизнесменом Илоном Маском.
27 октября Маск официально стал владельцем социальной сети Twitter. В своем аккаунте он опубликовал письмо к рекламодателям, в котором объяснил покупку социальной сети желанием создать площадку, «где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке, не прибегая к насилию».
4 марта 2022 г. Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter после того, как платформа допустила многочисленные нарушения российского законодательства.