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Песков назвал условие отмены блокировки Twitter в России

Ведомости

Работа зарубежных социальный соцсетей в России возможна при условии соблюдения российского законодательства, сказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Здесь есть вопрос соответствия той или иной социальной сети действующему законодательству РФ. Хорошо известны эти нормы, которые должны этими соцсетями выполняться для того, чтобы работать в нашей стране — вот это главный критерий», — ответил Песков на вопрос о том, могут ли разблокировать Twitter после его покупки бизнесменом Илоном Маском.

27 октября Маск официально стал владельцем социальной сети Twitter. В своем аккаунте он опубликовал письмо к рекламодателям, в котором объяснил покупку социальной сети желанием создать площадку, «где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке, не прибегая к насилию».

4 марта 2022 г. Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter после того, как платформа допустила многочисленные нарушения российского законодательства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных