Песков назвал условие отмены блокировки Twitter в России

«Здесь есть вопрос соответствия той или иной социальной сети действующему законодательству РФ. Хорошо известны эти нормы, которые должны этими соцсетями выполняться для того, чтобы работать в нашей стране — вот это главный критерий», — ответил Песков на вопрос о том, могут ли разблокировать Twitter после его покупки бизнесменом Илоном Маском.