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Собчак получила предупреждение от УФАС Москвы за рекламу вина в интернете

Ведомости

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак получила предупреждение от управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве за рекламу алкоголя на YouTube-канале «Осторожно: Собчак», сообщили в ведомстве, пишет ТАСС.

«По результатам рассмотрения дела в октябре в отношении владельца YouTube-канала "Осторожно: Собчак" вынесено постановление о назначении предупреждения в связи с тем, что ранее данное лицо не привлекалось к административной ответственности по данной категории дел», — говорится в сообщении ведомства.

Московское УФАС в марте получило жалобы граждан из-за рекламы игристого вина в одном из видеороликов YouTube-канала «Осторожно: Собчак». Агентство сообщает, что эта реклама была признана незаконной по причине нарушения п. 8 ч. 2 ст. 21 закона «О рекламе», который запрещает распространять рекламу алкогольный продукции в интернете.

Собчак уехала из России после задержания и ареста ее коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве в особо крупном размере у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Тверской суд Москвы также отправил под арест по этому делу бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского. Собчак заявила, что не верит в виновность Суханова.

Ранее днем мать Ксении Собчак, член Совета Федерации от Республики Тывы Людмила Нарусова заявила, что ее дочь скоро вернется в Россию.

Ранее по теме: Сенатор Нарусова заявила о скором возвращении Собчак в Россию

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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