Собчак получила предупреждение от УФАС Москвы за рекламу вина в интернете

Собчак уехала из России после задержания и ареста ее коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве в особо крупном размере у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Тверской суд Москвы также отправил под арест по этому делу бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского. Собчак заявила, что не верит в виновность Суханова.