Собчак получила предупреждение от УФАС Москвы за рекламу вина в интернете
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак получила предупреждение от управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве за рекламу алкоголя на YouTube-канале «Осторожно: Собчак», сообщили в ведомстве, пишет ТАСС.
«По результатам рассмотрения дела в октябре в отношении владельца YouTube-канала "Осторожно: Собчак" вынесено постановление о назначении предупреждения в связи с тем, что ранее данное лицо не привлекалось к административной ответственности по данной категории дел», — говорится в сообщении ведомства.
Московское УФАС в марте получило жалобы граждан из-за рекламы игристого вина в одном из видеороликов YouTube-канала «Осторожно: Собчак». Агентство сообщает, что эта реклама была признана незаконной по причине нарушения п. 8 ч. 2 ст. 21 закона «О рекламе», который запрещает распространять рекламу алкогольный продукции в интернете.
Собчак уехала из России после задержания и ареста ее коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве в особо крупном размере у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Тверской суд Москвы также отправил под арест по этому делу бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского. Собчак заявила, что не верит в виновность Суханова.
Ранее днем мать Ксении Собчак, член Совета Федерации от Республики Тывы Людмила Нарусова заявила, что ее дочь скоро вернется в Россию.