Газета
Общество

Эксперты «Профи» составили «рейтинг тревожности» российских городов

Ведомости

Наиболее «тревожными» городами России являются Курск, Вологда и Мурманск, следует из результатов исследования онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи». Рейтинг был составлен по объему спроса на услуги психологов к прошлому году. 

«У жителей Курска спрос на услуги психологов вырос в 2 раза (+99%), у вологжан — в 1,9 раза (+86%), у мурманчан и якутян — в 1,8 раза (+79% и +76% соответственно)», — сказано в тексте исследования. Жители именно этих городов чаще других обращаются за психологической помощью. 

Также спрос на услуги психологов вырос в Ростове-на-Дону, Чувашии, Костроме, Тамбове, Пскове и Камчатском крае. Москва и Санкт-Петербург в топ-10 городов с повышенной тревожностью не вошли. В среднем по России популярность на обращения за психологической помощью выросла всего на 11%. 

Ранее по теме: ФОМ: доля россиян с тревожным настроением увеличилась до 63%

Ранее аналитики «Профи» обратили внимание на то, что россияне стали в 6,5 раза чаще обращаться к услугам нотариусов после объявления в стране частичной мобилизации 21 сентября. В частности, доля таких обращений за неделю с 21 по 30 сентября выросла на 570% в Москве, а в Санкт-Петербурге прирост составил 861%. Помимо этого спрос также увеличился на услуги адвокатов и грузчиков.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных