Эксперты «Профи» составили «рейтинг тревожности» российских городов
Наиболее «тревожными» городами России являются Курск, Вологда и Мурманск, следует из результатов исследования онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи». Рейтинг был составлен по объему спроса на услуги психологов к прошлому году.
«У жителей Курска спрос на услуги психологов вырос в 2 раза (+99%), у вологжан — в 1,9 раза (+86%), у мурманчан и якутян — в 1,8 раза (+79% и +76% соответственно)», — сказано в тексте исследования. Жители именно этих городов чаще других обращаются за психологической помощью.
Также спрос на услуги психологов вырос в Ростове-на-Дону, Чувашии, Костроме, Тамбове, Пскове и Камчатском крае. Москва и Санкт-Петербург в топ-10 городов с повышенной тревожностью не вошли. В среднем по России популярность на обращения за психологической помощью выросла всего на 11%.
Ранее аналитики «Профи» обратили внимание на то, что россияне стали в 6,5 раза чаще обращаться к услугам нотариусов после объявления в стране частичной мобилизации 21 сентября. В частности, доля таких обращений за неделю с 21 по 30 сентября выросла на 570% в Москве, а в Санкт-Петербурге прирост составил 861%. Помимо этого спрос также увеличился на услуги адвокатов и грузчиков.
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