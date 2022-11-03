Эксперты «Профи» составили «рейтинг тревожности» российских городов

Ранее аналитики «Профи» обратили внимание на то, что россияне стали в 6,5 раза чаще обращаться к услугам нотариусов после объявления в стране частичной мобилизации 21 сентября. В частности, доля таких обращений за неделю с 21 по 30 сентября выросла на 570% в Москве, а в Санкт-Петербурге прирост составил 861%. Помимо этого спрос также увеличился на услуги адвокатов и грузчиков.