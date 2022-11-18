Голикова сообщила о тенденции к еженедельному снижению безработицы
В центрах занятости России сейчас зарегистрировано 563 400 безработных против 570 200 неделей ранее, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
«Продолжается тенденция еженедельного снижения числа зарегистрированных безработных. В центрах занятости зарегистрировано 563 400 граждан – на 6 800 человек меньше, чем неделей ранее», — сказала она.
При этом число сотрудников, находящихся в простое, и граждан, которые трудоустроены на неполный рабочий день или неделю, незначительно увеличилось — с 76 300 до 76 600 и с 82 600 до 84 100 соответственно, добавила Голикова. По ее словам, сейчас на портале «Работа России» представлено около 2,2 млн вакансий, что почти в 4 раза больше нетрудоустроенных граждан.
В начале ноября глава Минтруда Антон Котяков в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по вопросам поддержки доходов семей с детьми сообщил, что безработица в России остается на рекордно низком уровне, ситуация на рынке труда стабильна. Котяков уточнил, что этому способствовали меры по поддержке деловой активности, которые также были направлены на сохранение трудовых коллективов и обеспечение занятости.
По данным Росстата, сейчас уровень безработицы в России находится на минимальных значениях: в сентябре она составила 3,9% после 3,8% в августе. Наименьший средний показатель зафиксирован в Центральном федеральном округе — 3%.
При этом в середине сентября президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам сообщил, что в стране растет число людей с риском увольнения с работы, несмотря на стабильную ситуацию на российском рынке труда. Он также отметил, что около 234 000 человек сейчас находятся в простое, вынужденных отпусках или работают неполный рабочий день, что почти вдвое больше, чем в начале года.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.