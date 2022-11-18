В Брянской области сообщили об отсутствии электричества в поселке после обстрела ВСУ

10 ноября Богомаз заявил, что в Климовском районе Брянской области подорвали опору ЛЭП на 110 кВт, из-за чего было временно нарушено электроснабжение в ряде населенных пунктов. Для восстановления подачи электричества тогда был выполнен переход на резервную линию электроснабжения.