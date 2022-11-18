В Брянской области сообщили об отсутствии электричества в поселке после обстрела ВСУ
Электроснабжение поселка Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области было нарушено из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«В результате обстрела ВСУ территории поселка Белая Березка Трубчевского района повреждено электроснабжение. В поселке отсутствует электричество. Ремонтные бригады приступят к восстановительным работам после прекращения обстрелов и работы оперативных служб», - сказано в сообщении.
10 ноября Богомаз заявил, что в Климовском районе Брянской области подорвали опору ЛЭП на 110 кВт, из-за чего было временно нарушено электроснабжение в ряде населенных пунктов. Для восстановления подачи электричества тогда был выполнен переход на резервную линию электроснабжения.
В настоящее время на территории Брянской области действует «желтый» уровень антитеррористической опасности, а также средний уровень реагирования, введенный президентом России Владимиром Путиным в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам).
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