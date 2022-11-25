Суд отказался снять с Макаревича статус иноагента
Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича в реестр физлиц-иноагентов, передает пресс-служба суда.
«Суд отклонил в полном объеме исковые требования Макаревича А. В. к Минюсту РФ. Истец требовал признать незаконным решение о включении его в реестр физлиц-иноагентов», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Минюст включил Макаревича в список физлиц-иноагентов 2 сентября. Помимо музыканта свой статус иноагента также решили оспорить бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, блогер Юрий Дудь и правозащитник Лев Пономарев.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью. Первыми в него вошли журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса