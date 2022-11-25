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Суд отказался снять с Макаревича статус иноагента

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича в реестр физлиц-иноагентов, передает пресс-служба суда.

«Суд отклонил в полном объеме исковые требования Макаревича А. В. к Минюсту РФ. Истец требовал признать незаконным решение о включении его в реестр физлиц-иноагентов», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Минюст включил Макаревича в список физлиц-иноагентов 2 сентября. Помимо музыканта свой статус иноагента также решили оспорить бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, блогер Юрий Дудь и правозащитник Лев Пономарев.

В июне Черемушкинский суд Москвы отклонил иск Венидиктова, а в июле Лефортовский суд признал законным включение в список иноагентов Юрия Дудя.

Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью. Первыми в него вошли журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных