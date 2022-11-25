В МАГАТЭ сообщили о подключении всех АЭС Украины к национальной энергосистеме

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что 23 ноября доступ к внешнему энергоснабжению в один день потеряли Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская АЭС. Инцидент произошел впервые в истории, отметил Гросси. Ранее он обратил внимание на продвижение в переговорах между Москвой и Киевом по вопросу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Однако, по его словам, достичь договоренностей очень сложно в условиях, когда объект находится в зоне боевых действий.