Курганский губернатор связал депрессию у россиян с недооценкой родной культуры
Недооценка значимости родной национальной культуры приводит к росту числа депрессий и суицидов в России, заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале.
По его мнению, пренебрежение национальной культурой и традициями приводит к тому, что молодые россияне «напевают песни, написанные потомками афроамериканских рабов», подражая им в языке и повадках и гордясь этой вторичностью.
«Отсюда рост откровенной духовной пустоты, депрессий, суицидов. Отсутствие смысла жизни», – считает Шумков. Российская культура сейчас должна быть направлена на то, чтобы прививать любовь жителям России к своим корням и к памяти предков, убежден политик.
9 ноября Путин подписал указ «Об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В документе отмечается, что под традиционными ценностями надо понимать «нравственные ориентиры, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе общероссийской гражданской идентичности».
К ним в указе отнесены жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательные труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, а также единство народов России.
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