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Курганский губернатор связал депрессию у россиян с недооценкой родной культуры

Ведомости

Недооценка значимости родной национальной культуры приводит к росту числа депрессий и суицидов в России, заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

По его мнению, пренебрежение национальной культурой и традициями приводит к тому, что молодые россияне «напевают песни, написанные потомками афроамериканских рабов», подражая им в языке и повадках и гордясь этой вторичностью.

«Отсюда рост откровенной духовной пустоты, депрессий, суицидов. Отсутствие смысла жизни», – считает Шумков. Российская культура сейчас должна быть направлена на то, чтобы прививать любовь жителям России к своим корням и к памяти предков, убежден политик.

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9 ноября Путин подписал указ «Об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В документе отмечается, что под традиционными ценностями надо понимать «нравственные ориентиры, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе общероссийской гражданской идентичности».

К ним в указе отнесены жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательные труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, а также единство народов России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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