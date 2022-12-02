Роспотребнадзор усилит контроль в аэропортах из-за лихорадки Эбола

Вирус Эбола вызывает тяжелое заболевание со средним коэффициентом летальности 50%. Вирусом можно заразиться от диких животных и от инфицированного человека. Первые вспышки этой болезни были зафиксированы в 1976 г., а самые крупные случились в Западной Африке в 2014-2016 гг.