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Роспотребнадзор усилит контроль в аэропортах из-за лихорадки Эбола

Ведомости

Санитарно-карантинные пункты в аэропортах усилят контроль стыковочных рейсов, на которых могут быть пассажиры, посетившие Уганду, где зафиксирована вспышка болезни, вызываемой вирусом Эбола. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре «Интерфаксу».

«В настоящее время прямых рейсов между Россией и Угандой нет, поэтому сотрудникам санитарно-карантинных пунктов были даны указания по обеспечению усиленного контроля в отношении стыковочных рейсов, на которых могут прибыть граждане, посетившие Уганду», – рассказали там.

В ведомстве пояснили, что меры по недопущению завоза инфекции приняты на фоне предполагаемого случая заболевания лихорадкой Эбола в Великобритании.

Вирус Эбола вызывает тяжелое заболевание со средним коэффициентом летальности 50%. Вирусом можно заразиться от диких животных и от инфицированного человека. Первые вспышки этой болезни были зафиксированы в 1976 г., а самые крупные случились в Западной Африке в 2014-2016 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных