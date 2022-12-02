Роспотребнадзор усилит контроль в аэропортах из-за лихорадки Эбола
Санитарно-карантинные пункты в аэропортах усилят контроль стыковочных рейсов, на которых могут быть пассажиры, посетившие Уганду, где зафиксирована вспышка болезни, вызываемой вирусом Эбола. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре «Интерфаксу».
«В настоящее время прямых рейсов между Россией и Угандой нет, поэтому сотрудникам санитарно-карантинных пунктов были даны указания по обеспечению усиленного контроля в отношении стыковочных рейсов, на которых могут прибыть граждане, посетившие Уганду», – рассказали там.
В ведомстве пояснили, что меры по недопущению завоза инфекции приняты на фоне предполагаемого случая заболевания лихорадкой Эбола в Великобритании.
Вирус Эбола вызывает тяжелое заболевание со средним коэффициентом летальности 50%. Вирусом можно заразиться от диких животных и от инфицированного человека. Первые вспышки этой болезни были зафиксированы в 1976 г., а самые крупные случились в Западной Африке в 2014-2016 гг.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.