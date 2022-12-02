Жители ДНР с 1 января смогут обменять гривны на рубли
Жители Донецкой народной республики смогут обменять гривны на рубли с 1 января 2023 г. в отделениях банков. Об этом он написал председатель правительства ДНР Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
«Если у вас на руках есть наличные сбережения в гривне, то с 1 января 2023 г. их можно будет обменять в отделениях Промсвязьбанка, ЦМРбанка и МРБ-банка по курсу банка. Обменять можно будет как банкноты, так и монеты», — написал Хоценко. Он также напомнил, что с 2023 г. обращение гривны на территории ДНР будет прекращено.
Согласно федеральным конституционным законам о принятии в состав России четырех новых субъектов (онецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей), денежной единицей на этих территориях будет рубль. При этом до конца этого года допускается обращение и украинской гривны.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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