Жители ДНР с 1 января смогут обменять гривны на рубли

«Если у вас на руках есть наличные сбережения в гривне, то с 1 января 2023 г. их можно будет обменять в отделениях Промсвязьбанка, ЦМРбанка и МРБ-банка по курсу банка. Обменять можно будет как банкноты, так и монеты», — написал Хоценко. Он также напомнил, что с 2023 г. обращение гривны на территории ДНР будет прекращено.