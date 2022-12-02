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Общество

Жители ДНР с 1 января смогут обменять гривны на рубли

Ведомости

Жители Донецкой народной республики смогут обменять гривны на рубли с 1 января 2023 г. в отделениях банков. Об этом он написал председатель правительства ДНР Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

«Если у вас на руках есть наличные сбережения в гривне, то с 1 января 2023 г. их можно будет обменять в отделениях Промсвязьбанка, ЦМРбанка и МРБ-банка по курсу банка. Обменять можно будет как банкноты, так и монеты», — написал Хоценко. Он также напомнил, что с 2023 г. обращение гривны на территории ДНР будет прекращено.

Согласно федеральным конституционным законам о принятии в состав России четырех новых субъектов (онецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей), денежной единицей на этих территориях будет рубль. При этом до конца этого года допускается обращение и украинской гривны.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных