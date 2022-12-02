АТОР: зимой жители 15 регионов России смогут отправиться в Таиланд прямыми рейсами
Жители 15 регионов России смогут отправиться в Таиланд на прямых рейсах этой зимой, сообщает пресс-служба Ассоциации Туроператоров России (АТОР).
«На сегодняшний день практически все заявленные чартерные программы туроператоров на Пхукет и в Паттайю уже успешно стартовали. Старт ждёт только одна программа - 4 декабря стартует полетная программа из Петербурга на Пхукет. А сегодня, 2 декабря старт программы из Уфы на Пхукет», — говорится в сообщении.
По информации АТОР, наибольшую активность на таиландском направлении проявляют пять туроператоров – ANEX Tour, «Интурист», Coral Travel, FUN&SUN и PEGAS Touristik. Эти туроператоры формируют туры на Пхукет и в Паттайю на чартерных рейсах авиакомпаний AZUR air и «Икар».
30 октября на Пхукете приземлился первый с начала марта рейс «Аэрофлота». Перерыв был связан с западными санкциями, которые были введены в отношении России после начала специальной военной операции на Украине. До этого авиасообщение практически полностью отсутствовало на фоне ограничений из-за распространения COVID-19. После восстановления прямого авиасообщения из России на остров с 1 по 11 ноября прибыли 20 453 человека.
В начале ноября о планах «Аэрофлота» расширить программу полетов из российских регионов на Пхукет сообщал генконсул России на острове Владимир Соснов.
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