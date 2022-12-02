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АТОР: зимой жители 15 регионов России смогут отправиться в Таиланд прямыми рейсами

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Жители 15 регионов России смогут отправиться в Таиланд на прямых рейсах этой зимой, сообщает пресс-служба Ассоциации Туроператоров России (АТОР).

«На сегодняшний день практически все заявленные чартерные программы туроператоров на Пхукет и в Паттайю уже успешно стартовали. Старт ждёт только одна программа - 4 декабря стартует полетная программа из Петербурга на Пхукет. А сегодня, 2 декабря старт программы из Уфы на Пхукет», — говорится в сообщении.

По информации АТОР, наибольшую активность на таиландском направлении проявляют пять туроператоров – ANEX Tour, «Интурист», Coral Travel, FUN&SUN и PEGAS Touristik. Эти туроператоры формируют туры на Пхукет и в Паттайю на чартерных рейсах авиакомпаний AZUR air и «Икар».

30 октября на Пхукете приземлился первый с начала марта рейс «Аэрофлота». Перерыв был связан с западными санкциями, которые были введены в отношении России после начала специальной военной операции на Украине. До этого авиасообщение практически полностью отсутствовало на фоне ограничений из-за распространения COVID-19. После восстановления прямого авиасообщения из России на остров с 1 по 11 ноября прибыли 20 453 человека.

В начале ноября о планах «Аэрофлота» расширить программу полетов из российских регионов на Пхукет сообщал генконсул России на острове Владимир Соснов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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