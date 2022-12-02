ВОЗ: около 90% мирового населения имеет иммунитет к COVID-19

ВОЗ также сообщала о снижении показателя смертности от коронавируса. При этом, отметили в организации, болезнь все еще может мутировать. Недельная смертность от ковида уменьшилась с февраля на 80% и продолжает снижаться, рассказал тогда Гебрейесус.