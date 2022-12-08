Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете использования технологий суррогатного материнства для иностранцев, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Согласно законопроекту, услугами суррогатного материнства смогут воспользоваться только россияне, которые состоят в браке либо одинокая женщина, гражданка России, которая по медицинским показаниям не может иметь детей.
27 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в начале декабря будет принято решение о запрете на суррогатное материнство для иностранцев. По его словам, за последние несколько лет за границу было вывезено 45 000 младенцев, рожденных суррогатными матерями. В результате дети «зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары». По его словам, услуги суррогатного материнства является «большим нелегальным бизнесом», оборот которого может превышать 2 млрд евро.
Законопроект о запрете технологии суррогатного материнства для иностранцев был принят Госдумой в первом чтении в мае текущего года, а в процессе доработки между его авторами-депутатами и представителями ответственных ведомств возникли разногласия.
Работу над законопроектом депутаты начали после событий января 2020 г., когда в московской квартире было обнаружено несколько младенцев, один из которых был мертв. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело о торговле людьми (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ), впоследствии по нему было задержано восемь человек – сотрудников репродуктивных клиник.
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