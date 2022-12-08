Роспотребнадзор проверяет информацию о продаже «подозрительной» Coca-Cola

В частности, двухлитровые бутылки с датой розлива от 5 октября и 3 ноября нашли в двух магазинах сети «Светофор». При этом по телефону, указанному на этикетке, РБК ответил сотрудник компании Multon Partners (ранее Coca-Cola HBC). Он заявил, что газировка с датой производства в ноябре не может быть оригинальным продуктом, поскольку компания перестала выпускать напиток в апреле.