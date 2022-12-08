Роспотребнадзор проверяет информацию о продаже «подозрительной» Coca-Cola
Роспотребнадзор начал проверку после появившейся информации о продаже «подозрительной» Coca-Cola в Москве и Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Жалобы на продукцию неустановленного происхождения поступили в управления Роспотребнадзора по Москве и Московской области. По данному факту начата проверка», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре обратили внимание, что в ряде публикаций говорилось о возможном контрафакте.
Пресс-служба ведомства напомнила, что с 5 декабря работает горячая линия, по которой потребители могут задать вопросы, связанные с качеством детских товаров и новогодних подарков. В Роспотребнадзоре уточнили, что также готовы проконсультировать в выборе сладких напитков и помочь оформить претензию к продавцу и производителю.
В частности, двухлитровые бутылки с датой розлива от 5 октября и 3 ноября нашли в двух магазинах сети «Светофор». При этом по телефону, указанному на этикетке, РБК ответил сотрудник компании Multon Partners (ранее Coca-Cola HBC). Он заявил, что газировка с датой производства в ноябре не может быть оригинальным продуктом, поскольку компания перестала выпускать напиток в апреле.
На фоне начала спецоперации на Украине Coca-Cola объявила о приостановке деятельности в России. В частности, компания прекратила производство и продажу на российском рынке своих глобальных брендов напитков — Coca-Cola, Fanta, Sprite и др.
После этого предприятия, которые занимались производством напитков Coca-Cola, сосредоточились на выпуске и продаже местных брендов — соков «Добрый», Rich и «Моя семья». В июле владелец российских заводов Coca-Cola HBC сменил название на Multon Partners. В августе стало известно, что вместо напитка с привычным названием появится бренд «Добрый кола».
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