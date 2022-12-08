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Общество

Роспотребнадзор проверяет информацию о продаже «подозрительной» Coca-Cola

Ведомости

Роспотребнадзор начал проверку после появившейся информации о продаже «подозрительной» Coca-Cola в Москве и Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

«Жалобы на продукцию неустановленного происхождения поступили в управления Роспотребнадзора по Москве и Московской области. По данному факту начата проверка», — говорится в сообщении. 

В Роспотребнадзоре обратили внимание, что в ряде публикаций говорилось о возможном контрафакте. 

Пресс-служба ведомства напомнила, что с 5 декабря работает горячая линия, по которой потребители могут задать вопросы, связанные с качеством детских товаров и новогодних подарков. В Роспотребнадзоре уточнили, что также готовы проконсультировать в выборе сладких напитков и помочь оформить претензию к продавцу и производителю.

Ранее «подозрительную» газировку под брендом Coca-Cola на прилавках нескольких магазинов в Москве и Подмосковье обнаружил РБК. Издание писало, что этикетки на бутылках полностью совпадают с оригинальной Coca-Cola российского производства. 

В частности, двухлитровые бутылки с датой розлива от 5 октября и 3 ноября нашли в двух магазинах сети «Светофор». При этом по телефону, указанному на этикетке, РБК ответил сотрудник компании Multon Partners (ранее Coca-Cola HBC). Он заявил, что газировка с датой производства в ноябре не может быть оригинальным продуктом, поскольку компания перестала выпускать напиток в апреле. 

На фоне начала спецоперации на Украине Coca-Cola объявила о приостановке деятельности в России. В частности, компания прекратила производство и продажу на российском рынке своих глобальных брендов напитков — Coca-Cola, Fanta, Sprite и др. 

После этого предприятия, которые занимались производством напитков Coca-Cola, сосредоточились на выпуске и продаже местных брендов — соков «Добрый», Rich и «Моя семья». В июле владелец российских заводов Coca-Cola HBC сменил название на Multon Partners. В августе стало известно, что вместо напитка с привычным названием появится бренд «Добрый кола». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных