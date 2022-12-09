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Общество

Глава антикоррупционного управления ФТС арестован по обвинению во взятках

Ведомости

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника Управления по противодействию коррупции ФТС России Дмитрия Мурышова, обвиняемого в четырех эпизодах взяточничества, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

Пресс-секретарь суда отметила, что Мурышов арестован на два месяца и будет находиться в СИЗО до 8 февраля 2023 г.

Также в суде пояснили, что ему предъявлено обвинение по четырем эпизодам: два из которых, предусмотрены ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), а также эпизод по ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия или бездействие) и по ч.3 ст. 30 ч.6 ст. 290 УК РФ (приготовление к получению взятки в особо крупном размере).

Адвокат Людмила Николаева просила суд избрать ее подзащитному меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества — в виде домашнего ареста или иную, но судья Басманного суда Наталия Дударь отказала защитнице в удовлетворении ходатайства и согласилась с доводами старшего следователя по особо важным делам ГСУ СК РФ Дмитрия Аверьянова.

Если вина Мурышова будет доказана, ему грозит по данной статье до 15 лет лишения свободы и крупный штраф.

Начальник антикоррупционного управления ФТС был задержан в столице сотрудниками ФСБ в Международный день борьбы с коррупцией. Расследованием уголовного дела занимается Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

По данным источника «Интерфакса», на Мурышова дали изобличающие показания несколько человек, обвинив его в коррупции на несколько миллионов рублей.

11 апреля 2021 г. Мурышов дал интервью «Ведомостям» в котором рассказал, как цифровизация помогает ловить нарушивших закон должностных лиц, каковы региональные особенности таможенной коррупции и о начавшейся борьбе с торговлей закрытой информацией. В интервью он заявил, что именно его управление выявляет 90% коррупционных преступлений.

Ранее по теме: Руководитель управления по противодействию коррупции ФТС о взятках на таможне

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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