Глава антикоррупционного управления ФТС арестован по обвинению во взятках

Также в суде пояснили, что ему предъявлено обвинение по четырем эпизодам: два из которых, предусмотрены ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), а также эпизод по ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия или бездействие) и по ч.3 ст. 30 ч.6 ст. 290 УК РФ (приготовление к получению взятки в особо крупном размере).