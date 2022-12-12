«РИА Новости»: СБУ расстреляла 20 человек за сотрудничество с Россией
В Бериславе, на подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области Служба безопасности Украины (СБУ) расстреляла 20 жителей. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в украинской спецслужбе. Их расстреляли за сотрудничество с Россией.
«По информации от наших источников в СБУ, на территории Бериславского машиностроительного завода сотрудниками СБУ были расстреляны 20 человек из числа сотрудничавших с Россией летом - осенью этого года мирных граждан и бывших работников правоохранительных органов Берислава из числа местного населения», — заявил собеседник агентства.
Он уточнил, что жителей обвинили «в связях с Москвой». По его словам, СБУ готовит постановочную съемку извлечения тел, чтобы заявить о том, что расстрелянные жители — это «жертвы российских репрессий».
9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Он объяснил это стремлением сохранить жизни военнослужащих и боеспособность войск, держать которые на правом берегу, в ограниченном районе он назвал «бесперспективным». 11 ноября Минобороны отчиталось о завершении вывода войск из Херсона, город теперь находится под контролем Украины.
30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Глава государства подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда».