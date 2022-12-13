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Sky News: жительница Херсона пожаловалась на ухудшение жизни после ухода ВС РФ

Ведомости

После ухода российских войск и перехода под контроль Украины жизнь в Херсоне стала хуже, заявила одна из жительниц города британскому телеканалу Sky News.

«Хуже. Хуже. Дают помощь, но не всем», — ответила жительница на вопрос, улучшились ли условия для жителей.

В ноябре член Общественной палаты (ОП) РФ, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил, что украинские войска в контролируемом ими Херсоне устроили «неприкрытый террор и даже геноцид» в отношении русскоговорящих. На многих русскоговорящих жителей «стучат» их же соседи, рассказал член ОП РФ. Малькевич также заявил, что в частном секторе города начали уничтожать дома жителей, которых подозревают в сотрудничестве с Россией.

Накануне, 12 декабря, «РИА Новости» сообщили, что в Бериславе, на подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области Служба безопасности Украины (СБУ) расстреляла 20 жителей. Собеседник агентства уточнил, что жителей обвинили «в связях с Москвой». По его словам, СБУ готовит постановочную съемку извлечения тел, чтобы заявить о том, что расстрелянные жители — это «жертвы российских репрессий».

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Он объяснил это стремлением сохранить жизни военнослужащих и боеспособность войск, держать которые на правом берегу, в ограниченном районе он назвал «бесперспективным». 11 ноября Минобороны отчиталось о завершении вывода войск из Херсона, город теперь находится под контролем Украины.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Глава государства подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда».

Ранее по теме: «РИА Новости»: СБУ расстреляла 20 человек за сотрудничество с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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