Sky News: жительница Херсона пожаловалась на ухудшение жизни после ухода ВС РФ
После ухода российских войск и перехода под контроль Украины жизнь в Херсоне стала хуже, заявила одна из жительниц города британскому телеканалу Sky News.
«Хуже. Хуже. Дают помощь, но не всем», — ответила жительница на вопрос, улучшились ли условия для жителей.
В ноябре член Общественной палаты (ОП) РФ, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил, что украинские войска в контролируемом ими Херсоне устроили «неприкрытый террор и даже геноцид» в отношении русскоговорящих. На многих русскоговорящих жителей «стучат» их же соседи, рассказал член ОП РФ. Малькевич также заявил, что в частном секторе города начали уничтожать дома жителей, которых подозревают в сотрудничестве с Россией.
Накануне, 12 декабря, «РИА Новости» сообщили, что в Бериславе, на подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области Служба безопасности Украины (СБУ) расстреляла 20 жителей. Собеседник агентства уточнил, что жителей обвинили «в связях с Москвой». По его словам, СБУ готовит постановочную съемку извлечения тел, чтобы заявить о том, что расстрелянные жители — это «жертвы российских репрессий».
9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Он объяснил это стремлением сохранить жизни военнослужащих и боеспособность войск, держать которые на правом берегу, в ограниченном районе он назвал «бесперспективным». 11 ноября Минобороны отчиталось о завершении вывода войск из Херсона, город теперь находится под контролем Украины.
30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Глава государства подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда».