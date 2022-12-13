Мишустин призвал принять меры для удержания молодых специалистов в России

1 декабря встречу с молодыми учеными провел президент РФ Владимир Путин на площадке научно-технологического университета «Сириус». Для успешного осуществления перехода к новому уровню технологического развития, сказал он тогда, необходимо обеспечить системную работу по развитию науки и выработать единые подходы по подготовке ученых, а также кадров, которые могут заниматься научной деятельностью и управлять научными коллективами. При этом он признал, что Россия в значительной степени зависит от иностранной приборной базы, «по некоторым направлениям – 90%».