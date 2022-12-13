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Общество

Мишустин призвал принять меры для удержания молодых специалистов в России

Ведомости

Зарубежные организации будут активнее «охотиться» на российских молодых ученых и специалистов, поэтому необходимо обеспечить сохранение научно-технического потенциала в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами экспертного совета при правительстве.

«Понятно, что сейчас зарубежные организации будут пытаться активнее «охотиться» на подающих надежды специалистов, молодых и опытных ученых... Очень важно детально продумать систему мер, которая позволит защитить нашу страну от потери интеллектуального и культурного капитала, поддержать тех, кто хочет развивать свои проекты, реализовывать прорывные идеи», – рассказал он.

1 декабря встречу с молодыми учеными провел президент РФ Владимир Путин на площадке научно-технологического университета «Сириус». Для успешного осуществления перехода к новому уровню технологического развития, сказал он тогда, необходимо обеспечить системную работу по развитию науки и выработать единые подходы по подготовке ученых, а также кадров, которые могут заниматься научной деятельностью и управлять научными коллективами. При этом он признал, что Россия в значительной степени зависит от иностранной приборной базы, «по некоторым направлениям – 90%».

Ранее в ноябре глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о разработке ведомством программы по возвращению в Россию уехавших IT-специалистов. Он уточнил, что в настоящее время ведомство обсуждает «гарантии» для айтишников, чтобы они понимали, что «им нечего бояться» в России. Позднее он сказал, что отъезд айтишников глобально не повлиял на отрасль в стране.

Ранее по теме: О чем говорил Путин с молодыми учеными. Главное

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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