Мишустин призвал принять меры для удержания молодых специалистов в России
Зарубежные организации будут активнее «охотиться» на российских молодых ученых и специалистов, поэтому необходимо обеспечить сохранение научно-технического потенциала в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами экспертного совета при правительстве.
«Понятно, что сейчас зарубежные организации будут пытаться активнее «охотиться» на подающих надежды специалистов, молодых и опытных ученых... Очень важно детально продумать систему мер, которая позволит защитить нашу страну от потери интеллектуального и культурного капитала, поддержать тех, кто хочет развивать свои проекты, реализовывать прорывные идеи», – рассказал он.
1 декабря встречу с молодыми учеными провел президент РФ Владимир Путин на площадке научно-технологического университета «Сириус». Для успешного осуществления перехода к новому уровню технологического развития, сказал он тогда, необходимо обеспечить системную работу по развитию науки и выработать единые подходы по подготовке ученых, а также кадров, которые могут заниматься научной деятельностью и управлять научными коллективами. При этом он признал, что Россия в значительной степени зависит от иностранной приборной базы, «по некоторым направлениям – 90%».
Ранее в ноябре глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о разработке ведомством программы по возвращению в Россию уехавших IT-специалистов. Он уточнил, что в настоящее время ведомство обсуждает «гарантии» для айтишников, чтобы они понимали, что «им нечего бояться» в России. Позднее он сказал, что отъезд айтишников глобально не повлиял на отрасль в стране.