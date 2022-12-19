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В Магаданской области разбился вертолет Ми-8Т

Ведомости

Вертолет Ми-8Т разбился при посадке в Магаданской области, экипаж эвакуировался, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

«Во время выполнения воздушным судном МИ-8Т (эксплуатант – ООО «Поляр-Авиа») рейса по доставке продуктов питания и запасных частей к технике, при заходе на посадочную площадку Нявленга (Ольский район Магаданской области) произошло столкновение вертолета со строительным вагончиком, в результате чего судно опрокинулось набок. Экипаж покинул воздушное судно. Вертолет полностью уничтожен огнем», — сказано в сообщении.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу транспортной прокуратуры сообщил, что на борту находились три человека. Информация о пострадавших уточняется.

На прошлой неделе, 16 декабря, крушение частного вертолета Ми-8 произошло в Бурятии, в результате которого погибли все три члена экипажа. Причиной могла стать техническая неисправность или ошибка пилотирования. Вертолет также загорелся при заходе на посадку. Семьям погибших власти региона обещали выплатить по 1 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных