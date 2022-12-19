В Магаданской области разбился вертолет Ми-8Т

На прошлой неделе, 16 декабря, крушение частного вертолета Ми-8 произошло в Бурятии, в результате которого погибли все три члена экипажа. Причиной могла стать техническая неисправность или ошибка пилотирования. Вертолет также загорелся при заходе на посадку. Семьям погибших власти региона обещали выплатить по 1 млн руб.