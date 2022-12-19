В Магаданской области разбился вертолет Ми-8Т
Вертолет Ми-8Т разбился при посадке в Магаданской области, экипаж эвакуировался, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
«Во время выполнения воздушным судном МИ-8Т (эксплуатант – ООО «Поляр-Авиа») рейса по доставке продуктов питания и запасных частей к технике, при заходе на посадочную площадку Нявленга (Ольский район Магаданской области) произошло столкновение вертолета со строительным вагончиком, в результате чего судно опрокинулось набок. Экипаж покинул воздушное судно. Вертолет полностью уничтожен огнем», — сказано в сообщении.
«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу транспортной прокуратуры сообщил, что на борту находились три человека. Информация о пострадавших уточняется.
На прошлой неделе, 16 декабря, крушение частного вертолета Ми-8 произошло в Бурятии, в результате которого погибли все три члена экипажа. Причиной могла стать техническая неисправность или ошибка пилотирования. Вертолет также загорелся при заходе на посадку. Семьям погибших власти региона обещали выплатить по 1 млн руб.