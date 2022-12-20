МЧС: запуск фейерверков в новогоднюю ночь в Москве станет нарушением закона о тишине
Фейерверки запрещено запускать в новогоднюю ночь в Москве после 23:00, согласно закону «О тишине», сообщил ТАСС замначальника ГУ МЧС РФ по Москве — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Александр Бобров.
«Отмечу, что запуск фейерверков в городе у нас разрешается только в определенное время — с 7 до 23 часов. Здесь речь идет уже о законе "О тишине", — сказал он.
По словам Боброва, власти Москвы не планируют запускать высотные фейерверки в праздники.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город украсят к Новому году, но откажутся от массовых мероприятий и фейерверков. Он отметил, что решение было принято на основании итогов голосования, в котором приняли участие почти 300 000 человек. Более 80% участников поддержали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города, 29% выступили за обычный формат празднования, а 52% предложили воздержаться в этом году от массовых мероприятий.
ВЦИОМ провел опрос среди россиян по поводу отмены новогодних гуляний и корпоративов. Согласно результатам исследования, 74% респондентов готовы поддержать решение об отмене городских празднований. 17% выступили против этого. Каждый второй (47%), согласный на отмену празднований, считает, что «надо помочь армии, мобилизованным», 24% полагают, что неуместно проводить увеселительные мероприятия в период проведения специальной военной операции.