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Общество

МЧС: запуск фейерверков в новогоднюю ночь в Москве станет нарушением закона о тишине

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Фейерверки запрещено запускать в новогоднюю ночь в Москве после 23:00, согласно закону «О тишине», сообщил ТАСС замначальника ГУ МЧС РФ по Москве — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Александр Бобров.

«Отмечу, что запуск фейерверков в городе у нас разрешается только в определенное время — с 7 до 23 часов. Здесь речь идет уже о законе "О тишине", — сказал он. 

По словам Боброва, власти Москвы не планируют запускать высотные фейерверки в праздники. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город украсят к Новому году, но откажутся от массовых мероприятий и фейерверков. Он отметил, что решение было принято на основании итогов голосования, в котором приняли участие почти 300 000 человек. Более 80% участников поддержали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города, 29% выступили за обычный формат празднования, а 52% предложили воздержаться в этом году от массовых мероприятий.

ВЦИОМ провел опрос среди россиян по поводу отмены новогодних гуляний и корпоративов. Согласно результатам исследования, 74% респондентов готовы поддержать решение об отмене городских празднований. 17% выступили против этого. Каждый второй (47%), согласный на отмену празднований, считает, что «надо помочь армии, мобилизованным», 24% полагают, что неуместно проводить увеселительные мероприятия в период проведения специальной военной операции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных