МЧС: запуск фейерверков в новогоднюю ночь в Москве станет нарушением закона о тишине

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город украсят к Новому году, но откажутся от массовых мероприятий и фейерверков. Он отметил, что решение было принято на основании итогов голосования, в котором приняли участие почти 300 000 человек. Более 80% участников поддержали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города, 29% выступили за обычный формат празднования, а 52% предложили воздержаться в этом году от массовых мероприятий.