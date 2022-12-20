Роскачество предложило ужесточить требования для игрушечных монстров «Хагги Вагги»
Роскачество предлагает ужесточить требования для реализации популярных мягких игрушек «Хагги Вагги». В настоящее время они продаются как сувениры и не имеют сертификатов соответствия детской игрушке. Об этом сообщила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, передает ТАСС.
«Мы предложим ужесточить требования к обороту так, чтобы подобные игрушки не могли продаваться под видом сувенира», — сказала Саратцева. Она пояснила, что ранее Роскачество проверило игрушки «Хагги Вагги» 18 торговых марок.
В Роскачестве заявили, что на сувенирах должно быть обозначение, что они не предназначены для детей, или указание, что это игрушка.
Проверка торговых марок, которые продают «Хагги Вагги», показала, что в около 90% образцов содержание опасного вещества фенола превышает норму. Кроме того, некоторые товары не соответствуют индексу токсичности. По словам Саратцевой, из-за этого у ребенка могут появиться головные боли и головокружения.
Замглавы ведомства добавила, что Роскачество вынесло обсуждение инициативы на заседание госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Оно пройдет во II квартале 2023 г.
«Хагги Вагги» — главный антагонист видеоигры в жанре хоррор Poppy Playtime от студии MOB Games, вышедшей в октябре 2021 г.