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Роскачество предложило ужесточить требования для игрушечных монстров «Хагги Вагги»

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Роскачество предлагает ужесточить требования для реализации популярных мягких игрушек «Хагги Вагги». В настоящее время они продаются как сувениры и не имеют сертификатов соответствия детской игрушке. Об этом сообщила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, передает ТАСС. 

«Мы предложим ужесточить требования к обороту так, чтобы подобные игрушки не могли продаваться под видом сувенира», — сказала Саратцева. Она пояснила, что ранее Роскачество проверило игрушки «Хагги Вагги» 18 торговых марок.

В Роскачестве заявили, что на сувенирах должно быть обозначение, что они не предназначены для детей, или указание, что это игрушка. 

Проверка торговых марок, которые продают «Хагги Вагги», показала, что в около 90% образцов содержание опасного вещества фенола превышает норму. Кроме того, некоторые товары не соответствуют индексу токсичности. По словам Саратцевой, из-за этого у ребенка могут появиться головные боли и головокружения.

Замглавы ведомства добавила, что Роскачество вынесло обсуждение инициативы на заседание госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Оно пройдет во II квартале 2023 г.

«Хагги Вагги» — главный антагонист видеоигры в жанре хоррор Poppy Playtime от студии MOB Games, вышедшей в октябре 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных